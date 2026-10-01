وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای، اقدامات و تحرکات غیرقانونی و ضد بشری دولت آمریکا برای اخلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با سایر کشور‌ها را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه ای، اقدامات و تحرکات غیرقانونی و ضد بشری دولت آمریکا برای اخلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با سایر کشورها را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه که پنجشنبه شب نهم مهر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن اقدامات و تحرکات غیرقانونی و ضد بشری دولت آمریکا برای اخلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با سایر کشورها از طریق اجرای فراسرزمینی مصوبات غیرقانونی تحریمی آمریکا، خاطرنشان می‌کند که این اقدامات نه تنها خلاف اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها، و ناقض موازین بنیادین حقوق بشر می‌باشد، بلکه دسیسه‌ای خطرناک در جهت خدشه وارد کردن به روابط دوستانه میان کشورها خصوصا همسایگان است.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: در همین ارتباط، وزارت امور خارجه ضمن یادآوری پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی، فرهنگی و مردمی میان دو ملت ایران و عراق و با ارج نهادن به روابط برادرانه و حسن همجواری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، محدودیت‌های تحمیلی ایجادشده در مسیر تردد هواپیمایی کشوری بین ایران-عراق را خلاف مصالح و منافع مشترک دو کشور می‌داند.

وزارت امور خارجه در این بیانیه تأکید کرده است: روابط ایران و عراق، فراتر از مناسبات متعارف میان دو کشور همسایه، بر پیوندهای عمیق مردمی و منافع متقابل در زمینه‌های مختلف استوار است. تردد میلیون‌ها شهروند ایرانی و عراقی برای فعالیت‌های اقتصادی-تجاری، زیارت اماکن متبرکه، گردشگری، تحصیل علم و دارو و درمان، ایجاب می‌کند که مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و ارتباطات میان دو ملت، با رویکردی مستقل، مسئولانه، آینده‌نگرانه و مبتنی بر مصالح مشترک مدیریت شود.

در این بیانیه آمده است: محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد هوایی بین دو کشور، علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی دو کشور، در تقابل آشکار با ماهیت روابط راهبردی و مبتنی بر حسن هم‌جواری ایران و عراق قرار دارد.

وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت ملی جمهوری عراق، خواستار اتخاذ تصمیم‌های مقتضی در مواجهه با تروریسم اقتصادی و فتنه‌انگیزی آمریکا، برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی در پروازهای خطوط هوایی دو کشور در راستای مصالح و منافع دو ملت است.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، وزارت خارجه ایران
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