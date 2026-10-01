باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: اجرای این طرح به حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی در ماه نیاز دارد و دولت و بانک مرکزی در حال تامین منابع لازم آن هستند.

وی با بیان اینکه در کنار حمایت از تولید، باید به معیشت و رفاه مردم نیز توجه شود، افزود: کارکنان دولت، کارگران و سایر اقشار جامعه تحت فشار‌های درآمدی هستند و سیاست‌های اقتصادی باید این بخش را نیز مورد توجه قرار دهد.

همتی شرایط اقتصادی کشور را ناشی از مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی دانست و گفت: با وجود فشار‌های موجود اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده و شبکه بانکی نیز تلاش می‌کند در حد توان از واحد‌های تولیدی و اقتصادی حمایت کند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در چارچوب توافق‌های انجام شده در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت اردبیل، تأمین مالی ۴۷۰ هزار میلیارد ریالی برای واحد‌های اقتصادی و تولیدی این استان پیگیری می‌شود.

همتی اظهار کرد: در نشست امروز درباره ۲ موضوع اصلی شامل توافق با بانک‌ها برای تأمین مالی مورد نیاز استان و تأمین نیاز‌های بخش خصوصی گفت‌و‌گو شد که بانک مرکزی و شبکه بانکی در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای تحقق این موارد تلاش خواهند کرد.

وی افزود: در خصوص توافق انجام شده برای تأمین مالی ۴۷۰ هزار میلیارد ریالی، همکاران بانک مرکزی و مدیران بانکی اعلام آمادگی کردند که از روش‌های مختلف تأمین مالی برای کمک به واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان استفاده کنند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره پروژه‌های مرتبط با سفر رییس‌جمهور به استان اردبیل بیان کرد: هدف این است که منابع و تأمین مالی تعهدات باقی مانده نیز تا پایان سال به‌طور کامل انجام شود.

همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از فعالان این حوزه خواست محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی را در نظر بگیرند و ادامه داد: بانک‌ها نیز با مشکلات و محدودیت‌های مالی مواجه هستند و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی، شبکه بانکی بدون محدودیت، تمام نیاز‌های مالی واحد‌های اقتصادی را تامین کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت برخی بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: تعدادی از بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف شده‌اند و برای برخی دیگر نیز سرپرست تعیین شده است.

همتی با تأکید بر اینکه بانک‌های بزرگ کشور همچنان بار اصلی تأمین مالی اقتصاد را بر عهده دارند، ادامه داد: مدیران عامل چهار بانک بزرگ کشور در این نشست حضور دارند و سایر بانک‌ها نیز در فرآیند تأمین مالی استان فعال خواهند بود.

رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از واحد‌های تولیدی استان اردبیل گفت: امروز از سه واحد تولیدی بازدید و مشاهده شد که این واحد‌ها با وجود مشکلات موجود همچنان فعال هستند و برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند.

وی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان اردبیل خواست شرایط موجود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ کنند و تصریح کرد: بانک مرکزی در حد توان خود برای رفع مشکلات مطرح شده و اجرای تعهدات مالی استان همکاری خواهد کرد و امیدواریم با عبور از این دوره دشوار، شرایط اقتصادی و رفاهی بهبود یابد.

در جریان سفر سال گذشته رییس جمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

اولین همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت امروز (پنجشنبه) با حضور رییس کل بانک مرکزی، مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بورس و اتاق بازرگانی در اردبیل برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌های اساسی استان بود که در آن تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایه‌گذاری خاص و سایر شیوه‌های نوین بررسی شده و مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در همایش و پنل‌های تخصصی شرکت کردند.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیت بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر در شمال غرب کشور قرار دارد و با جمهوری آذربایجان و استان‌های گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی همسایه است.