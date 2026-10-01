نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هیأت جمهوری ارمنستان و حضور معاون زیرساخت و مدیریت سرزمینی این کشور در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای گسترش مناسبات تجاری و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی، ترانزیتی و زیرساختی ۲ کشور، نشست مشترک رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هیات جمهوری ارمنستان و حضور معاون زیرساخت و مدیریت سرزمینی این کشور در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد.

این نشست با محوریت توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی و تقویت نقش ۲ کشور در مسیرهای ترانزیتی منطقه، شناسایی و رفع موانع پیش‌رو برگزار شده و در آن، افزایش ظرفیت مبادلات مرزی، ارتقاء سطح خدمات در گذرگاه‌های رسمی، تسهیل تردد ناوگان تجاری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و پس‌کرانه‌های مرزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین در ادامه همکاری‌ها، موضوع رفع موانع موجود، کاهش زمان انجام تشریفات مرزی و گمرکی، ارتقاء بهره‌وری پایانه‌های مرزی وافزایش ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای را پیگیری خواهند کرد.

گفتنی است، پایانه مرزی نوردوز به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم ارتباطی ایران و ارمنستان بوده، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت منطقه‌ای برخوردار است

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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