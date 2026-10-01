باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا در مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

او بیان کرد:در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت می‌شود.

ضیائیان گفت: روزیکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران، گاهی رعدوبرق، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در اواخر وقت از میزان بارندگی این مناطق کاسته می‌شود.

ضیائیان گفت: دوشنبه در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی به‌صورت خفیف و پراکنده است و اوایل شب افزایش ابر و رگبار باران در برخی نقاط شمال غرب آغاز می‌شود.

وی افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز و دوشنبه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بعدازظهر جمعه و روز شنبه شمال خلیج فارس و روز شنبه خلیج فارس مواج خواهد بود.