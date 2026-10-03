باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناصر مرادی، عضو هیئت‌مدیره انجمن حبوبات، با اشاره به وضعیت تولید حبوبات در کشور گفت: با توجه به بارش‌های مناسب در اسفندماه و نبود شیوع قابل توجه آفات، پیش‌بینی می‌شود تولید حبوبات نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته باشد.

وی با اشاره به وضعیت واردات حبوبات افزود: طی یک تا دو سال گذشته برای واردات حبوبات سهمیه‌بندی وجود داشت، اما در شرایط جنگی بخشی از این سهمیه‌ها آزاد و امکان ثبت سفارش فراهم شد.

مرادی ادامه داد: با وجود افزایش تورم، میزان واردات حبوبات در حدی بوده که زمینه کاهش قیمت محصولاتی مانند لوبیا چیتی و عدس را فراهم کرده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن حبوبات با بیان اینکه کاهش قیمت حبوبات می‌تواند بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال آینده اثرگذار باشد، گفت: این نگرانی وجود دارد که در صورت تداوم کاهش قیمت‌ها، سطح زیرکشت حبوبات دستخوش تغییر شود.

وی افزود: همه‌ساله در نیمه دوم سال با پیک مصرف حبوبات مواجه هستیم و امیدواریم شرایط عرضه و تقاضا به گونه‌ای پیش برود که بازار متعادل شود و در کشت این محصولات در سال‌های آینده با مشکل مواجه نشویم.

مرادی با اشاره به مزیت حبوبات از نظر نیاز آبی پایین اظهار کرد: تولید حبوبات در کشور به آب زیادی نیاز ندارد و این محصولات از ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت برخوردار هستند.

وی درباره میزان تولید داخلی و واردات حبوبات نیز گفت: براساس آمار موجود، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نیاز کشور به حبوبات از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین خواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن حبوبات در ادامه با اشاره به سرانه مصرف حبوبات در کشور تصریح کرد: سرانه مصرف حبوبات در ایران نسبتاً پایین است و با تغییر فرهنگ مصرف انتظار می‌رود میزان مصرف سرانه پروتئین به متوسط ۶ تا ۷ کیلوگرم برسد.