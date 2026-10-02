قیمت خرید هر کیلو به ۱۷۰ هزار تومان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی اظهار کرد: با توجه به اینکه زمان برداشت پنبه در تاجیکستان همزمان با ایران است و از سوی دیگر هزینه‌های حمل‌ونقل نیز دو برابر افزایش یافته، فشار زیادی بر صنعت نساجی وارد شده است. مجموع این عوامل موجب شده قیمت خرید هر کیلو پنبه از کشاورزان به ۱۷۰ هزار تومان برسد.

وی ادامه داد: سال‌ها اعلام کرده‌ایم که کشور ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن پنبه را دارد. از این رو انتظار می‌رفت با حمایت از کشت این محصول و اعمال مدیریت صحیح، نیاز سالانه ۱۷۰ هزار تنی صنعت نساجی در داخل کشور تأمین شود تا تولیدکنندگان این صنعت نگرانی بابت تأمین پنبه مورد نیاز خود نداشته باشند.

مدیرعامل صندوق پنبه افزود: در برنامه هفتم توسعه باید به سمت خودکفایی در تولید پنبه حرکت کنیم و این امر تنها با حمایت از بخش تولید محقق خواهد شد.

به گفته کاویانی، امسال برآورد می‌شود ۲۲۰ هزار هکتار وش پنبه تولید شود که از این میزان، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن الیاف پنبه به دست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی سالانه به ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن الیاف پنبه نیاز دارد، گفت: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد نیاز صنعت در داخل کشور تولید می‌شود، اما با حمایت از تولید داخلی می‌توان نیاز صنایع را تأمین کرد و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.