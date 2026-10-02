مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار تاکنون مجموع پرداخت مطالبات به ۳۹۰.۲ همت رسیده که براین اساس ۳۵ همت بهای گندم باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار تاکنون مجموع پرداخت مطالبات به ۳۹۰.۲ همت رسیده که براین اساس ۳۵ همت بهای گندم باقی مانده که مسئولان قول دادند هفته آینده این رقم پرداخت شود.

به گفته وی، از ابتدای فصل برداشت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۲۵ همت از کشاورزان خریداری شده است.

ایمانی ادامه داد: با توجه به آغاز سال زراعی، کشاورزانی که تاکنون گندم خود را نگه داشتند، بدنبال آن هستند که گندم تولیدی را به عنوان بذر توزیع کنند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشت کلزا و گندم در برخی مناطق آغاز شده است، افزود: کشاورزان بدون داشتن کود اقدام به کشت کردند که این امر عملکرد تولید را از دست داده است، اما متاسفانه کود پایه یارانه ای وجود ندارد و قیمت کود در بازار آزاد بالاست به طوریکه کشاورز توان خرید را ندارد.

به گفته وی، با توجه به کمبود برخی نهاده های کشاورزی، بحث آموزش کشاورزان باید در دستور کار قرار بگیرد تا با استفاده از سایر روش ها تولید و امنیت غذایی تحت تاثیر قرار نگیرد.

ایمانی گفت: برآورد اولیه خرید گندم در محدوده ۸.۵ تا ۹.۵ میلیون تن قرار دارد و انتظار نداریم تغییر محسوسی در این برآورد ایجاد شود. از این رو پیش‌بینی ما این است که بخشی از این ذخایر تا پایان مهرماه به مراکز دولتی تحویل داده شود، اما حجم آن رقم قابل توجهی نخواهد بود.