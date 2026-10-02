مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد بر نیاز کشور، مشکلی در بحث عرضه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  آزاده محبی - محمد مرادی مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: همه ساله از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه پیک مصرف تخم مرغ است که این مقطع در حال سپری شدن است و برای ادامه سال نه تنها تولید تخم مرغ مکفی است، بلکه ماهانه ۸ تا ۱۲ هزار تن مازاد تولید داریم.

وی با بیان اینکه نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم، افزود: اکثر نهاده های مورد نیاز اعم از ذرت و کنجاله سویا وارداتی است که بدلیل نوسان نرخ ارز، قیمت ها افزایش یافته است که این امر اثر مستقیمی در بهای تمام شده تولید دارد.

مرادی ادامه داد: تغییرات نرخ ارز اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده دارد و برای پایداری تولید، تولیدکننده باید محصوب خود را به قیمت واقعی عرضه کند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن مصرف ماهانه تخم مرغ را ۱۰۵ هزار تن برآورد کرد و گفت: در نیمه دوم سال متوسط مصرف ۱۰۵ هزار تن است و پیش بینی در حدود ۱۱۵ هزار تن خواهد بود که برایت اساس میزان تولید مازاد بر نیاز کشور است.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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