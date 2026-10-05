رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام از کاهش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی عرضه، قیمت دام زنده سبک و سنگین کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، گفت: براساس پیش‌بینی‌های قبلی، میزان عرضه دام در برابر تقاضا گسترده است که همین امر منجر به کاهش قیمت شده است.

وی قیمت هر کیلوگرم بره نر کشتاری را ۶۹۰ هزار تومان، میش را ۴۹۰ هزار تومان، قوچ را ۵۴۰ هزار تومان و بزغاله را ۶۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به زایش‌های پاییز و حجم انبوه دام، قیمت‌ها روند کاهشی داشته است.

پوریان ادامه داد: با توجه به حجم بالای دام، عرضه دام به‌صورت گله‌ای در حال انجام است و این روند استمرار خواهد داشت.

این مقام مسئول از کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوساله در بازار خبر داد و گفت: با وجود افزایش عرضه گاومیش در میادین، قیمت گوساله زنده کاهشی بوده است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف گوشت پرمصرف‌ها افزایش یافته و تنها به دلیل شرایط اقتصادی، مصرف گوشت خانوار کاهش یافته است؛ بر این اساس، همانند گذشته باید یارانه‌ای به گوشت‌های منجمد اختصاص دهیم تا اقشار ضعیف در تأمین نیاز خود با مشکلی مواجه نشوند.

 

برچسب ها: تولید دام ، بازار نهاده دامی
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