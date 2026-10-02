باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - داوود مهابادی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی روسیه در بازی تدارکاتی اظهار کرد: این بازی چنگی به دل نزد و متاسفانه تیم ملی ایران بازی خوبی ارائه نکرد. حالا فارغ از نتیجه بازی خوبی انجام ندادیم و ساختار دفاعی مان اشکال داشت. البته در خط حمله یک مقدار بهتر بودیم با وجود اینکه شرایط بدنی طارمی و آزمون صددرصد نبود، اما بازیکنان قوی و تاثیرگذاری هستند.

او افزود: البته ما باز هم در فاز دفاعی خوب نبودیم، اما من بعد از مدت‌ها گلری خوبی از پیام نیازمند دیدم و عملکرد خوبی داشت و واقعا او در نیمه دوم ۳، ۴ توپ را خوب گرفت.

حسینی می توانست زاویه بندی بهتری در صحنه گل اول داشته باشد

مهابادی درباره اینکه سید حسین حسینی دروازه بان یا مدافعان تیم ملی فوتبال را در دریافت گل‌ها مقصر می‌داند، بیان کرد: بازیکن روسیه ضربه ایستگاهی را خوب زد و شانس هر گلری کم بود که بتواند ضربه را بگیرد. اگر حسینی ضربه را می‌گرفت در آن صورت نشان می‌داد که فوق العاده کار کرده است. به نظرم در دریافت گل اول هم بیشتر مدافعان مقصر بودند، اما حسینی هم می‌توانست زاویه بندی بهتری انجام بدهد. البته ضربه از زاویه نزدیک بود و پوشش لازم از سمت راست دفاع ما داده نشده بود و به طور کامل واضح بود که احتمال گل شدن آن توپ زیاد است.

گل اول روسیه روی اشتباه تاکنیکی تیمی به ثمر رسید

کارشناس فوتبال درباره اینکه امیر قلعه نویی اشتباهات فردی را عامل ۲ باخت اخیر می‌داند، اظهار کرد: به نظرم گل اولی که ایران در بازی با روسیه خورد، اشتباه تاکنیکی بود و پوشش مناسب داده نشد و گل اول را نمی‌توانم بگویم که اشتباه فردی بود. ما به تیم حریف موقعیت می‌دهیم یک بخش آن به عملکرد دفاعی تیم برمی گردد. وقتی توپ به سمت ما بیاید و من به دروازه مان بزنم در آن صورت اشتباه فردی می‌شود. اما اینکه توپ را پشت من بیاندازند و با دروازه بان تک به تک شوند، اشتباه تاکنیکی اتفاق افتاده است. به هر حال شرایط تیم ملی در این ۲ بازی نرمال نبود و این موضوع شاید به این دلیل باشد که بازیکنان مدت کمی در کنار هم هستند و ۲، ۳ نفر تغییر کردند و همه اینها اثر گذار بود.

عملکرد قلعه نویی در تیم ملی فوتبال متوسط بوده است

او درباره اینکه عملکرد قلعه نویی در تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: برد و باخت در بازی دوستانه مهم نیستند و بیشتر برای شناسایی نقاط ضعف است. همچنین ما باید به بازیکنان جوان بیشتر میدان بدهیم. در مجموع عملکرد قلعه نویی متوسط بوده است.

نظر قلعه نویی برای دعوت نکردن از چند بازیکن محترم است

مهابادی درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که چند بازیکن انتظارات را برآورده نکردند و در اردو‌های بعدی به تیم ملی دعوت نمی‌شوند، گفت: به هر حال نظر قلعه نویی محترم است و بازیکنان چاره‌ای ندارند که تمکین کنند. البته نفرات را مشخص نکرده است که چه کسانی دیگر به تیم ملی دعوت نمی‌شوند. ۴، ۵ بازیکنی که در بازی با روسیه تعویض کرده است، شاید منظورش به آنها بوده است.

ما به جای رکوردشکنی به دنبال پیشرفت ملی فوتبالمان باشیم

مهابادی درباره اینکه امیر قلعه نویی همچنان از بازیکنان مسن در تیم ملی فوتبال استفاده می‌کند و از جوانان کمتر استفاده می‌شود، گفت: به نظرم تنها چیزی که نباید به آن اهمیت بدهیم این است که به دنبال رکورد شکنی نباشیم و اول از همه باید منافع کشورمان را در نظر بگیریم و باعث پیشرفت فوتبال ملی کشورمان شویم و جوانان را برای آینده آماده کنیم تا آنها بتوانند در میادین بین المللی و آسیایی افتخار آفرین باشند. اگر تیم امید ما در بازی‌های آسیایی نتیجه می‌گرفت در آن صورت همین جوانان می‌توانستند آینده فوتبال را تشکیل بدهند و یک تیم ملی قوی داشته باشیم. همانطور که برانکو در بازی‌های آسیایی قهرمان شد بعد از آن دیدیم که اسکلت تیم ملی کشورمان همان نفرات بودند و این اتفاق هم در ناگویا می‌توانست رخ بدهد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در آن زمان برانکو سرمربی بزرگسالان هم شد و توانست همان نسل را به بزرگسال انتقال بدهد و دیدیم که سال‌های سال آن تیم ملی قدرت اول در آسیا بود.

قلعه نویی باید از برخی از مسائل چشم پوشی کند

کارشناس فوتبال گفت: اگر انتقادی هم هست، باید منصفانه و عادلانه باشد که به نفع فوتبال کشورمان تمام شود و دور از غرض ورزی باشد و بتوانیم به فوتبال کشورمان خدمت کنیم. قلعه نویی مربی با تجربه‌ای است و بازیکنان خوبی داریم و انتظارمان این است که یکسری بازیکن که در لیگ خوب بازی کردند به تیم ملی دعوت شوند، چون حقشان است. یکی، ۲ بازیکن در خارج از کشور داریم که خیلی خوب هستند. اگر این بازیکنان به هر دلیلی دعوت نشدند، قلعه نویی می‌تواند با چشم پوشی از برخی مسائل این بازیکنان را به تیم ملی دعوت کند تا ان شا الله بتوانیم تیم ملی قوی داشته باشیم و همه بازیکنان براساس شایستگی به تیم ملی دعوت شوند.

بازی کردن دنیس اکرت برای من جای تعجب دارد

مهابادی درباره اینکه تیم ملی فوتبال با بازیکنان مسن دارد می‌بازد و به نظرش نباید جوانگرایی در تیم ملی صورت بگیرد، گفت: ۷، ۸ بازیکن در لیگ حضور دارند که جوان هستند و علاوه بر این، چند بازیکن لژیونر مثل اللهیار صیادمنش در خارج از کشور عملکرد خوبی دارند و در سطح بالا بازی می‌کنند و اینها بهتر از دنیس اکرت می‌توانند بازی کنند و حتی برخی از بازیکنان در لیگ یک هم بهتر از دنیس اکرت بازی می‌کنند. من نمی‌دانم چه دیدگاهی وجود دارد که ایشان را به تیم ملی دعوت کردند و بازی می‌دهند برای من جای تعجب است.

کادر فنی تیم ملی نیاز به تقویت دارد

او درباره اینکه به نظرش نباید شوکی به تیم ملی فوتبال داده شود و تغییر و تحولاتی در کادر فنی صورت بگیرد، گفت: اکثر کارشناسان بعد از جام جهانی این مسئله را بیان کردند که کادر فنی تیم ملی فوتبال نیاز به تقویت دارد و همه این نیاز را حس کردند. فدراسیون فوتبال می‌تواند با قلعه نویی در این باره صحبت کند. اگر قلعه نویی تصورش این باشد که بهترین کادر فنی را دارد دیگر جای بحث نمی‌ماند و نباید صحبتی شود، چون بیش از حد صحبت در این باره شده است.

صحبت درباره تغییر سرمربی تیم ملی تا جام ملت های آسیا جایز نیست

مهابادی درباره اینکه امیر قلعه نویی نباید کنار برود و مربی دیگری جایگزینش شود، گفت: به نظرم تا جام ملت‌های آسیا جایز نیست که درباره تغییر سرمربی صحبت کنیم، چون قلعه نویی قرارداد بسته است و اگر قرار بود اتفاقی بیفتد باید قبل از تمدید قرارداد تصمیم گرفته می‌شد. الان قلعه نویی قرارداد بسته است باید تا پایان جام ملت‌های آسیا حمایت کنیم و ان شا الله تیم ملی مان موفق شود.