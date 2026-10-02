باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان مهدی تارتار که طی روزهای گذشته تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشتهاند، امروز در مجموعه ورزشی آزادی برابر گلگهر صفآرایی خواهند کرد. این دیدار که آخرین بازی تدارکاتی سرخپوشان پیش از شروع دوباره مسابقات محسوب میشود، فرصت مناسبی برای کادر فنی خواهد بود تا ارزیابیهای خود را انجام دهند.
پرسپولیس در حالی به این بازی وارد میشود که نفرات ملیپوش خود را از تمرین امروز تحویل گرفت و تعدادی از بازیکنان را به دلیل ادامه روند پزشکی در اختیار ندارد.
طبق هماهنگیهای صورت گرفته، این مسابقه تدارکاتی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
گفتنی است پرسپولیس پس از این دیدار، تمرینات خود را با هدف رسیدن به فرم ایدهآل برای حضور در ادامه مسابقات دنبال خواهد کرد.