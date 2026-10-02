تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب حسین کنعانی زادگان و ایری به مصاف تیم صنعت نفت آبادان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌رود که حسین کنعانی زادگان و دانیال ایری مدافعان خود را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.  

با توجه به مصدومیت کنعانی زادگان و ایری قرار است محمد مهدی زارع و حسین ابرقویی نژاد به جای حسین کنعانی زادگان و دانیال ایری زوج خط دفاعی پرسپولیس را در بازی با تیم صنعت نفت آبادان تشکیل بدهند.  

علاوه بر این، علی علیپور و محمد مهدی محبی هم مصدومان پرسپولیس هستند که باید دید این ۲ بازیکن به بازی به صنعت نفت آبادان می‌رسند یا نه!

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم صنعت نفت آبادان
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