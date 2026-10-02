باشگاه پرسپولیس فعلا قصد ندارد تا برای تمدید قرارداد برخی از بازیکنان فعالیت خود را شروع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که در روزهای فیفا دی و تعطیلات لیگ برتر فوتبال شایعاتی مبنی بر مذاکره باشگاه پرسپولیس با بازیکنان فعلی برای تمدید قراردادشان منتشر شده بود، اما این موضوع تکذیب شد. 

طبق پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که باشگاه پرسپولیس فعلا  برنامه ای برای آغاز مذاکرات تمدید قرارداد با بازیکنان مدنظر ندارد.طبیعی است بازیکنانی که مورد نظر کادرفنی پرسپولیس  باشند و قراردادشان در پایان فصل به اتمام برسد، در زمان مناسب در اولویت مذاکره برای تمدید قرارداد قرار خواهند گرفت. 

به نظر می رسد برخی از بازیکنان و ایجنت ها فضاسازی رسانه ای و بازار گرمی می کنند تا رقم قراردادشان را افزایش بدهند. 

در حال حاضر تیم فوتبال پرسپولیس بر روی بازی های لیگ تمرکز می کند تا در این رقابت ها به موفقیت برسد. 

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکنان پرسپولیس
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