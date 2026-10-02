باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم «نصر قریب» که به مناسبت دومین سالگرد فرماندهان شهید جبهه مقاومت برگزار شد، گفت: با وجود شهادت رهبر انقلاب، خداوند متعال رهبری به ملت ما عطا کرد که همان راه پرافتخار را ادامه میدهند.
وی اظهار داشت: با پیروزیهای نظامی بر دشمن و حضور گسترده ملت ایران در میدان، شاهد شکلگیری دوره جدیدی از معنا و روش مقاومت هستیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: این روزها شاهد پیروزیهای ملت قهرمان یمن هستیم که با وجود بیش از ۱۱ سال محاصره، با ارادهای استوار در مسیر مقاومت گام برداشته و قهرمانانه در میدان پیشروی کردهاند. نیروهای مقاومت یمن در نخستین مرحله عملیات خود، ۵۴۰۰ کیلومترمربع از مناطق موردنظر را تصرف کردهاند؛ وسعتی معادل مناطق آزادشده در عملیات بیتالمقدس در دوران دفاع مقدس. آنها همچنین در آستانه تصرف بیش از هزار کیلومترمربع دیگر هستند.
وی تأکید کرد: این پیروزیها نشان میدهد که جبهه مقاومت به برکت خون شهدای والامقام و با الهام از راه شهید سیدحسن نصرالله و همراه همیشگی ایشان، شهید سیدهاشم صفیالدین، با عزت و سربلندی به مسیر خود ادامه میدهد.
سردار قاآنی گفت: رهبر شهید انقلاب در نماز جمعه نصر، یک هفته پس از شهادت سیدحسن نصرالله، تأکید کردند که اتحاد مسلمانان موجب عزت آنان میشود و به برکت حکمت الهی، زمینه تحقق اهدافشان را فراهم میکند.
وی افزود: ایشان فرمودند هر ملتی باید در برابر تجاوز دشمن به ملتهای دیگر هوشیار باشد و از ملتهای مظلوم حمایت کند؛ زیرا اگر دشمن در یک نقطه موفق شود، به سراغ نقطه بعدی خواهد رفت.
سردار قاآنی اظهار داشت: باید کمربند دفاع، استقلالطلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان اسلام محکم کنیم. امروز به برکت خون شهدایی همچون سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، اتحاد ملتهای اسلامی در حال تقویت است و جریانهای تفرقهافکن بیش از گذشته شکست میخورند.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: سالگرد امسال در شرایطی برگزار میشود که آمریکا با وجود تمام امکانات و تجهیزات خود، از عراق اخراج شده و مردم این کشور به برکت مقاومت ملت عراق و قهرمانان جبهه مقاومت، این پیروزی را جشن گرفتهاند. اگرچه شرایط دشوار است، اما به حول و قوه الهی حرکت جبهه مقاومت رو به جلوست.
وی تأکید کرد: امروز شاهد وحدت ساحات در جبهه مقاومت هستیم و هر یک از بخشهای آن با تدبیر و اقدامات حسابشده، دشمن را غافلگیر میکنند. آمریکاییها تصور میکردند میتوانند ایران را ظرف چهار روز یا حداکثر دو هفته به تسلیم وادار کنند، اما با شرایطی کاملاً متفاوت از محاسبات خود مواجه شدند.
سردار قاآنی ادامه داد: حزبالله در یکی از سختترین جنگهای خود قهرمانانه جنگید و رژیم صهیونیستی در تمام عمر نحس خود تاکنون چنین متحمل تلفات بیسابقهای نشده بود.
وی گفت: در حالیکه تبلیغ میکردند حزبالله از بین رفته و دیگر توان مقاومت ندارد، رزمندگان حزبالله دو روز پس از آغاز جنگ و شهادت امام عظیمالشأنمان وارد میدان شدند و تا امروز چنان مردانه جنگیدهاند که دوست و دشمن را در سراسر جهان متحیر کردهاند.
سردار قاآنی تصریح کرد: این دوره از جنگ، یکی از سختترین جنگهای حزبالله از زمان تأسیس تاکنون بود. با این حال، حزبالله قهرمانانه جنگید و تعبیر شیخ نعیم قاسم که گفت «ما عاشورایی و کربلایی جنگیدیم»، انصافاً تعبیر درستی بود.
وی افزود: با صراحت اعلام میکنم که رژیم صهیونیستی در هیچ دورهای به اندازه این جنگ کشته نداده است، اما آمار تلفات خود را کتمان میکند. با وجود شهادت سید مقاومت و فرماندهان، اما نسل جدید مبعوثشده حزبالله بگونهای جنگیده است که طی این مدت حدود ۳۷۳ تانک و نفربر مورد هجمه رزمندگان مقاومت حزبالله قرار گرفتند.
سردار قاآنی گفت: آثار وجودی شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، حزبالله را به مکتب مقاومت تبدیل کرد. وقتی از شخصیت شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین صحبت میکنیم، سراسر زندگی آنها سرشار از معرفت، کرامت و بزرگواری است؛ اما آثار وجودی این دو شهید، بهمراتب ارزشمندتر از ویژگیهای شخصی آنهاست.
فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: پس از شهادت شهید سیدعباس موسوی، این مجموعه مقدس را بهخوبی اداره کردند و حزبالله را به جایگاهی رساندند که امروز مایه افتخار لبنان و جبهه مقاومت است. حزبالله از زمان تأسیس و آغاز مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی، موجب اعتلای روزافزون لبنان شد و امروز به یکی از نمادهای افتخار مقاومت در جهان تبدیل شده است. حزبالله هم خود بهخوبی جنگیده و مقاومت کرده و هم به مکتبی برای دیگر ملتها و گروههایی تبدیل شده که از مسیر مقاومت الهام گرفتهاند.
سردار قاآنی ادامه داد: سالگرد امسال در شرایطی برگزار میشود که آمریکا با وجود تمام امکانات و تجهیزات خود، از عراق اخراج شده و مردم این کشور به برکت مقاومت ملت عراق و قهرمانان جبهه مقاومت، این پیروزی را جشن گرفتهاند. اگرچه شرایط دشوار است، اما به حول و قوه الهی حرکت جبهه مقاومت رو به جلوست.
وی گفت: امروز شاهد وحدت ساحات در جبهه مقاومت هستیم و هر یک از بخشهای آن با تدبیر و اقدامات حسابشده، دشمن را غافلگیر میکنند.
فرمانده سپاه قدس افزود: آمریکاییها تصور میکردند میتوانند ایران را ظرف چهار روز یا حداکثر دو هفته به تسلیم وادار کنند، اما با شرایطی کاملاً متفاوت از محاسبات خود مواجه شدند.
منبع: ایرنا