پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، در متن این پیام تبریک آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«امروز آن کسانی که در قالب نیروی انتظامی سعی میکنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم کنند، در حقیقت به معنای واقعی کلمه، مجاهدان فیسبیلاللَّه هستند.» امام شهید (قدس سره)
خدای بزرگ را شاکریم که امروز فرماندهی انتظامی کشور نماد پلیس مکتبی، مقتدر، هوشمند، دانا و با کفایت و متکی به خاستگاه و پشتوانه مردمی و اقتدار انقلابی و زوالناپذیر است و به مدد سیاستها و راهبردهای هوشمندانه مقام والای ولایت و بهرهمندی از نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، ولایی و ملتزم به اصول و مبانی دینی و شرعی و برخوردار از مهارتها و تخصصهای روزآمد توانسته است با مجاهدتهای مؤمنانه و مقتدرانه خود پایدارسازی امنیت و آرامش اجتماعی را در تعامل همافزا با سایر نیروهای مسلح، نهادها و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای آحاد مردم کشور به ارمغان آورد و انقلاب و نظام اسلامی را در جای جای ایرانزمین تحکیم بخشد.
کارکنان غیور فراجا در سختترین روزها، در دل جنگ، لحظهای دست از مجاهدت برای تأمین نظم و امنیت برنداشته و با کمترین امکانات، اما با بیشترین اعتقاد و ایمان پای کار مکتب جان بخش امام راحل عظیمالشان (ره) و قائد شهید امت (قدس سره) ایستادگی کردند.
سربازان ولایت در فراجا، با روحیهی جهادی و اخلاص مثالزدنی، در سنگر امنیت و آرامش جامعه ایستادهاند و با عمل به آموزههای دینی و انقلابی، مصممتر از گذشته در مسیر تحقق فرمایشات امام شهید (قدس سره) خود گوش به فرمان ولایت هستند و با پاسداشت خون شهدای گرانقدر، عزت را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند.
کارنامهی درخشان فراجا در عرصههای مختلف، از جمله حضور شجاعانه در جنگهای تحمیلی هشت ساله، دوازده روزه و جنگ رمضان و تقدیم شهدای والامقام در راه دفاع از اسلام و میهن اسلامی و خدمترسانی بیوقفه و بدون منت به مردم شریف ایران اسلامی در عرصههای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد این مجاهدان فی سبیل الله به آرمانهای انقلاب اسلامی است. یقیناً این مجاهدتها، سرمایهای گرانبها برای امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، رزمندگانی که به مصداق «فَاستَقِم کَمَا اٌمِرتَ» با اقتدار و صلابت توأم با عطوفت و رأفت اسلامی در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت چشمگیری را به انجام رسانده و در تأمین و حفظ نظم، امنیت و آسایش جامعه کوشا و پرتلاش و تجلّی عملی شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» هستند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای والامقام فراجا و تبریک هفته انتظامی، از تلاشهای بی شائبه شما عزیزان در پاسداشت امنیت و خدمترسانی به مردم و همچنین از صبوری و همراهی خانوادههای محترم و گرامی تان که بدون نقش آفرینی آنان حصول توفیقات برای شما عزیزان ممکن نبود، تقدیر و تشکر مینمایم و موفقیت روزافزون همهی شما را در سایهی توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.
علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران