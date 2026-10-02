باشگاه خبرنگاران جوان - افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت: ساعت ۷:۳۵ صبح پنجشنبه (۹ مهر ۱۴۰۵)، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن پنج نفر در ارتفاعات "پرآو" کرمانشاه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه اعلام شد و پس از انجام هماهنگیهای لازم، تیمهای امداد و نجات برای دسترسی به افراد گرفتار به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلالاحمر شهرستان کرمانشاه و تیم امداد و نجات کوهستان بیستون به محل اعزام شدند و همزمان ۲ تیم امداد و نجات از شهرستانهای صحنه و کنگاور نیز برای پشتیبانی در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
یگانه ادامه داد: بر اساس اطلاعات اولیه، این افراد روز سهشنبه با هدف صعود به قله پرآو از مسیر "چالابه" و "چشمه دوزهری" وارد منطقه شده بودند که در ادامه، سه نفر از آنها در محدوده "قله خرامان" گرفتار شدند و ۲ نفر دیگر مسیر خود را به سمت قله "قتهچرمی" ادامه دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت: پس از بیش از ۶ ساعت عملیات امدادی، پیمایش مسیرهای دشوار و صعبالعبور و تلاش در شرایط جوی نامساعد و بارندگی، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلالاحمر شهرستان کرمانشاه به سه نفر گرفتار در محدوده قله خرامان دسترسی پیدا کرد و آنان را به دامنه کوه و منطقه امن منتقل کرد. این سه نفر شامل ۲ نفر از سنندج و یک نفر از کرمانشاه بودند.
وی با اشاره به ادامه عملیات برای دسترسی به دو نفر دیگر اظهار کرد: شرایط جوی نامناسب، بارندگی و سختی مسیرهای کوهستانی، روند عملیات را با دشواری همراه کرده است، اما تیمهای امدادی هلالاحمر همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات برای دسترسی به ۲ نفر دیگر که مسیر خود را به سمت قله "قتهچرمی" ادامه دادهاند، همچنان ادامه دارد.
یگانه خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات برای دسترسی به ۲ نفر دیگر همچنان ادامه دارد و تیمهای عملیاتی هلالاحمر با توجه به شرایط جوی و دشواری مسیر، تلاش خود را برای دسترسی و انتقال ایمن آنان به منطقه امن ادامه میدهند.