رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت شکست جمهوری‌خواهان، احتمال استیضاح وی وجود خواهد داشت.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در تجمع انتخاباتی خود در اوکلاهما و در آستانه انتخابات پیش‌رو به هوادارانش گفت: «اگر پیروز نشویم، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد.»

ترامپ اظهار داشت: «وقتی نام من در برگه رأی باشد، عملکرد بسیار خوبی داریم» و افزود که میزان مشارکت رأی‌دهندگان معمولاً زمانی که او نامزد انتخابات نیست، کاهش می‌یابد.

وی بار دیگر از مردم خواست «تصور کنند» که نام او در برگه رأی قرار دارد.

ترامپ: دولت بایدن بدترین دولت در تاریخ آمریکا بود

رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در اوکلاهما از دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، انتقاد کرد و آن را «بدترین» دولت در تاریخ این کشور خواند.

ترامپ همچنین به دموکرات‌ها حمله کرد و به رأی‌دهندگان گفت که آنها می‌توانند میان رأی دادن به «کمونیست‌های دموکراتِ چپ افراطی» یا گزینه‌ای با «پول بیشتر در جیب‌ها، دستمزد‌های بالاتر، مالیات‌های کمتر و جرم و جنایت کمتر» انتخاب کنند.

ترامپ بار دیگر وعده پرداخت ۵ هزار دلار در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را مطرح کرد

او از رقبای سیاسی خود در ایالت‌های کلیدی انتقاد کرد و بار دیگر وعده پرداخت ۵ هزار دلار به شهروندان بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو را مطرح کرد.

ترامپ گفت: «اکنون کمونیست‌های تمام‌عیار در میشیگان، تگزاس و ... برای تصدی سمت‌های انتخاباتی نامزد شده‌اند؛ آنها کمونیست هستند.»

وی همچنین بار دیگر اعلام کرد: «اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، به همه شهروندان بزرگسال در آمریکا یک چک ۵ هزار دلاری خواهم داد.»

ترامپ افزود: «جمهوری‌خواهان می‌توانند این کار را انجام دهند و دموکرات‌ها نمی‌توانند، زیرا ما از طریق تعرفه‌ها مبالغ هنگفتی درآمد کسب می‌کنیم و از موفقیت اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخورداریم؛ در حالی که سیاست‌های دموکرات‌ها اجازه انجام این کار را نمی‌دهد.»

پیش از این سخنرانی، ترامپ در دنتون  تگزاس نگرانی خود درباره نتیجه جنگ در ایران را به طور ضمنی تکرار کرد و به گزافه گویی های همیشگی خود روی آورد و مدعی شد ایران آماده تسلیم شدن است و واشنگتن می‌تواند در صورت ادامه درگیری، به‌راحتی به پیروزی برسد.

ترامپ در جریان سخنرانی در یک کارخانه کامیون‌سازی در تگزاس، با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ایران آماده تسلیم شدن است. الان می‌توانیم به‌راحتی پیروز شویم.»

وی همچنین مدعی شد که پیروزی آمریکا ممکن است بلافاصله پس از انتخابات یا حتی پیش از آن محقق شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، با تکرار ادعا‌های خود درباره تضعیف توان موشکی و نظامی ایران، گفت: «آن‌ها تعدادی موشک دارند، اما ما می‌توانیم از پس آن بربیاییم. تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است. توانایی ایران برای ساخت سلاح از بین رفته و بیشتر فرماندهانشان کشته شده‌اند.»

ترامپ همچنین درباره هرگونه توافق احتمالی با ایران اظهار داشت که تهران ممکن است به تعهدات خود پایبند نماند و گفت: «وقتی با آنها توافق می‌کنید، این احتمال بسیار زیاد است که به آن پایبند نباشند.»

وی در پایان مدعی شد ایران باید «تصمیمی سخت و عاقلانه» بگیرد، در غیر این صورت «به شکل طولانی‌مدت دوام نخواهد آورد.»

منبع: سی بی اس

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، استیضاح ترامپ
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