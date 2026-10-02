دو ملی‌پوش کشتی آزاد ایران به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های سه وزن نخست کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا، محمد نخودی در ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به فینال صعود کردند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی با نتیجه سه بر صفر رقیب خود از قرقیزستان را شکست داد و فینالیست شد.

اما در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در مصاف با کاسیمبک از قزاقستان در حالی که تا ۱۰ ثانیه پایانی عقب بود، با خاک کردن حریف از شکست گریخت و با نتیجه ۳ بر ۳ و بدلیل گرفتن امتیاز آخر برنده شد تا دیگر فینالیست کشتی آزاد ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باشد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، بازی‌های آسیایی
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