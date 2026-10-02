باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وبگاه خبری «آکسیوس» روز پنجشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای ادعا کرد که ارتش آمریکا در بحبوحه آمادگیها برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران، دو سامانه موشکی پاتریوت دیگر برای حفاظت از تأسیسات انرژی در عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است.
بر اساس این گزارش، یک سامانه ماه گذشته برای حفاظت از یک تأسیسات نفتی مهم به عربستان سعودی و سامانه دیگر برای دفاع از یک تأسیسات گاز طبیعی به قطر ارسال شده است.
آکسیوس گزارش داد که هدف از این استقرارها، اطمینان دادن به عربستان و قطر درباره آمادگی واشنگتن برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی انرژی این دو کشور در صورت ازسرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا علیه ایران از سوی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، است.
ترامپ روز پنجشنبه در راستای تکرار گزافه گویی های خود مدعی شد که در حال بررسی ازسرگیری کارزار بمباران در هفتههای آینده است.
وی گفت: «اکنون باید تصمیم بگیرم؛ یا ایران توافق را امضا میکند یا دیگر وجود نخواهد داشت.»
آکسیوس گزارش داد که رهبران عربستان و قطر در اوایل ماه اوت از ترامپ خواسته بودند از آغاز یک حمله گسترده که شامل حمله به زیرساختهای انرژی ایران باشد، خودداری کند؛ زیرا بیم داشتند تأسیسات نفت و گاز آنها هدف حملات تلافیجویانه قرار گیرد.
مقامهای آمریکایی گفتند این درخواستها یکی از عوامل مهم در تصمیم ترامپ برای دنبال کردن فشار اقتصادی علیه ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده به مجوز عربستان برای استفاده از حریم هوایی این کشور نیاز خواهد داشت، اما ریاض بدون دریافت تضمینهایی درباره حفاظت از تأسیسات نفتی خود، بعید است با چنین درخواستی موافقت کند.
«کاپیتان تیم هاوکینز»، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد.
در همین حال، آکسیوس گزارش داد که آمریکا در حال اعزام کشتیهای جنگی، جنگندهها و نیروهای نظامی بیشتری به خاورمیانه است.
یک مقام آمریکایی گفت ناو هواپیمابر «یواساس تئودور روزولت» و گروه رزمی همراه آن روز یکشنبه سندیگو را ترک کردهاند و انتظار میرود حدود اواسط نوامبر به منطقه برسند.
مقامهای آمریکایی هنوز مشخص نکردهاند که آیا این ناو جایگزین یکی از نیروهای مستقر فعلی خواهد شد یا حضور آمریکا را به سه گروه رزمی ناو هواپیمابر افزایش خواهد داد.
این گزارش همچنین افزود که گروه آماده آبی ـ خاکی «مکین آیلند» که هزاران تفنگدار دریایی از یگان اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا (MEU) را حمل میکند، روز دوشنبه عازم منطقه شده و انتظار میرود تا پایان نوامبر به مقصد برسد.
منبع: آناتولی