باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضمن سخنرانی در دنتون تگزاس نگرانی خود درباره نتیجه جنگ در ایران را به طور ضمنی تکرار کرد و به گزافه گوییهای همیشگی خود روی آورد و مدعی شد ایران آماده تسلیم شدن است و واشنگتن میتواند در صورت ادامه درگیری، بهراحتی به پیروزی برسد.
ترامپ در جریان سخنرانی در یک کارخانه کامیونسازی در تگزاس، با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ایران آماده تسلیم شدن است. الان میتوانیم بهراحتی پیروز شویم.»
وی همچنین مدعی شد که پیروزی آمریکا ممکن است بلافاصله پس از انتخابات یا حتی پیش از آن محقق شود.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه، با تکرار ادعاهای خود درباره تضعیف توان موشکی و نظامی ایران، گفت: «آنها تعدادی موشک دارند، اما ما میتوانیم از پس آن بربیاییم. تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است. توانایی ایران برای ساخت سلاح از بین رفته و بیشتر فرماندهانشان کشته شدهاند.»
ترامپ همچنین درباره هرگونه توافق احتمالی با ایران اظهار داشت که تهران ممکن است به تعهدات خود پایبند نماند و گفت: «وقتی با آنها توافق میکنید، این احتمال بسیار زیاد است که به آن پایبند نباشند.»
وی در پایان مدعی شد ایران باید «تصمیمی سخت و عاقلانه» بگیرد، در غیر این صورت «به شکل طولانیمدت دوام نخواهد آورد.»
منبع: سی بی اس