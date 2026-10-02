شبکه «المسیره» از حملات هوایی عربستان به شهر ساقین در استان صعده و مناطقی در چند استان دیگر یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه المسیره از حملات هوایی عربستان به مناطقی در استان صعده و چند استان دیگر یمن خبر داد؛ همزمان ائتلاف به رهبری عربستان مدعی رهگیری یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله به سمت خمیس مشیط شد.

به گزارش المسیره، جنگنده‌های عربستان طی دو حمله، شهر «ساقین» در استان صعده را هدف قرار دادند. این شبکه همچنین گزارش داد که عربستان شب گذشته مناطقی در صنعا و استان‌های صعده، تعز و عمران را هدف حملات هوایی قرار داده است.

از سوی دیگر، المسیره گزارش داد نیرو‌های یمنی همسو با عربستان ۲۰ حمله علیه اهداف انصارالله در استان تعز انجام داده‌اند.

در مقابل، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن، از حمله موشکی انصارالله به سمت خمیس مشیط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، المالکی مدعی شد یک فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله یمن که خمیس مشیط را هدف قرار داده بود، رهگیری و منهدم شده است.

وی شب گذشته نیز از رهگیری چهار فروند پهپاد انصارالله در خمیس مشیط و دو موشک بالستیک در مناطق خمیس مشیط و جازان خبر داده بود.

پیشتر دفاع مدنی عربستان اعلام کرده بود که در پی رهگیری یک موشک بالستیک انصارالله، ترکش‌های آن در مناطقی غیرنظامی سقوط کرده و به چند ساختمان و خودرو آسیب وارد شده است.

منبع: الجزیره