وزارت جنگ آمریکا از اعطای قراردادی پنج‌ساله به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار به شرکت «ریتیان» برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶ خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت جنگ آمریکا روز پنجشنبه از اعطای قراردادی به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار به شرکت «ریتیان» برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶ خبر داد؛ اقدامی که در شرایطی انجام می‌شود که واشنگتن در تلاش است ذخایر قابل‌توجه مهمات مصرف‌شده در جریان جنگ با ایران را جبران کند.

وزارت جنگ آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این موشک‌ها «مهمات حیاتی برای عملیات جنگ ضد هوایی و ضد سطحی» محسوب می‌شوند. بر اساس این قرارداد پنج‌ساله که شامل دو سال اختیار تمدید نیز می‌شود، روند تولید این موشک‌ها تسریع خواهد شد.

پنتاگون افزود: «این قرارداد، پیش‌بینی‌پذیری بلندمدتی را که صنعت دفاعی برای افزایش ظرفیت نیروی کار و تأمین زنجیره‌های حیاتی نیاز دارد، فراهم می‌کند.»

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون پرسش‌ها درباره تأثیر گسترده جنگ با ایران بر ذخایر مهمات آمریکا را کم‌اهمیت جلوه داده است. با این حال، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا ماه گذشته اعلام کرد: «مصرف مهمات در عملیات موسوم به «خشم حماسی» به کمبود‌های راهبردی در ذخایر منجر شده و گلوگاه‌هایی را در ظرفیت صنعتی برای تأمین مجدد مهمات آشکار کرده است.»

دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز در گزارشی که ۱۵ سپتامبر منتشر کرد، به کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر اشاره و اعلام کرد این وضعیت «برای چند سال، موجودی موشک‌های رهگیر آمریکا را کاهش خواهد داد.»

شرکت ریتیان نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که موشک SM-۶ این شرکت با موفقیت از سکو‌های مختلف مستقر روی شناور‌های نیروی دریایی آمریکا و پرتابگر‌های زمینی شلیک شده است. این شرکت، SM-۶ را یک «سلاح آزموده‌شده در میدان نبرد» توصیف کرد.

این گزارش در ادامه نوشت که تهران بیش از هفت ماه پس از حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، همچنان کنترل خود بر تنگه راهبردی هرمز را حفظ کرده است و واشنگتن نیز بنادر ایران را تحت محاصره قرار داده است.

منبع: کی یف پست

برچسب ها: تجهیزات نظامی آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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