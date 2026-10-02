معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:ایران با ۱۲ کشور همسایه تبادل ترافیک هوایی دارد و پرواز‌ها در فضای کشورمان بر اساس مقررات بین‌المللی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با محکوم کردن حملات آمریکا در جنگ اخیر اظهار داشت: در طول جنگ، ۲۷ فرودگاه و زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی ایران مورد حمله وحشیانه قرار گرفت که برخلاف قوانین بین المللی بود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه مدعیان حقوق بشر ترمینال‌های مسافری، باند پرواز و ایستگاه‌های ایمنی و آتش‌نشانی را هدف قرار دادند، گفت: آقای پزشکیان به‌خوبی مظلومیت ایران را در سازمان ملل روایت کرد.

دهقان  اعلام کرد: با دست متخصصان توانمند ایرانی، ایمنی در آسمان و پروازها به‌صورت صددرصد برقرار است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعاملات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت ایران با ۱۲ کشور همسایه تبادل ترافیک هوایی دارد و پروازها در فضای کشورمان بر اساس مقررات بین‌المللی انجام می‌شود.

دهقان تصریح کرد: ما برخلاف آمریکا که همه چیز را تحریم می‌کند، با افتخار اعلام می‌کنیم آسمان ایران باز است.

رشد پروازهای عبوری از فضای ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازگشت فرودگاه‌های بین‌المللی به چرخه عملیاتی در کمترین زمان ممکن با استفاده از توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: این دستاورد موجب شد شرکت‌های هواپیمایی خارجی بار دیگر به ایمنی و استانداردهای ما اعتماد کنند و پروازهای عبوری از فضای ایران رشد یابد؛ چرا که مسیرهای هوایی ایران برای بسیاری از این شرکت‌ها کوتاه‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر است.

دهقان همچنین با اشاره به حملات در دوران آتش‌بس و شهادت نیروی فرودگاه جیرفت، تأکید کرد فرودگاه‌ها در همین شرایط دشوار به چرخه عملیاتی بازگشتند.

 

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه،
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