وزیر امور خارجه ژاپن، در گفت‌وگوی تلفنی با سیدعباس عراقچی، همتای ایرانی خود، از تهران خواست در مذاکرات با آمریکا حداکثر انعطاف‌پذیری را نشان دهد.

 باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «توشیمیتسو موتگی»، وزیر امور خارجه ژاپن، در تماس تلفنی با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، از تهران خواست در مذاکرات با آمریکا حداکثر انعطاف‌پذیری را نشان دهد؛ اظهاراتی که ظاهراً به مذاکرات میانجی‌گری‌شده ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به درگیری میان دو کشور اشاره دارد.

موتگی همچنین در این تماس تلفنی که روز پنجشنبه انجام شد، گفت: «ژاپن نیز مایل است همراه با کشور‌های ذی‌ربط، برای ایجاد شتاب در مسیر دیپلماسی تلاش کند.»

عراقچی در این گفت‌و‌گو، آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا و موضع ایران در این زمینه را تشریح کرد. دو وزیر خارجه همچنین بر ادامه ارتباط نزدیک با هدف دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تأکید کردند.

وزیر خارجه ژاپن همچنین از ایران خواست در خصوص مسائل مرتبط با تنگه هرمز، که یکی از مسیر‌های مهم انتقال نفت در جهان و در حال حاضر تحت محاصره عملی (دوفاکتو)  قرار دارد، رویکردی سازنده در پیش بگیرد.

موتگی بر اهمیت گفت‌و‌گو درباره آینده تنگه هرمز با مشارکت جامعه بین‌المللی تأکید کرد.

این دهمین تماس تلفنی وزیران امور خارجه ژاپن و ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه بود.

منبع: جی جی پرس

برچسب ها: ایران و ژاپن ، جنگ ایران و آمریکا
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