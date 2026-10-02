باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجانغربی با تایید این خبر گفت: ساعت ۶:۳۷ صبح امروز در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه مینیبوس در ورودی شهر نقده در محدوده آرامستان بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به حجم گسترده این حادثه و تعدد مصدومان افزود: بهدلیل تعداد بالای سرنشینان عملیات امدادرسانی با بسیج ۷ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ با سرعت بالا آغاز شد و تیمهای عملیاتی ضمن انجام تریاژ اولیه، خدمات درمانی لازم را به حادثهدیدگان ارائه دادند.
رئیس اورژانس استان آذربایجانغربی در خصوص آخرین وضعیت حادثهدیدگان اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و ۲۲ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی، برای سیر مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رضازاده ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده جانباخته بر لزوم ارتقای سطح ایمنی فنی در ناوگان حملونقل عمومی جادهای تأکید کرد و افزود: خستگی رانندگان و نقص فنی خودروها دو عامل کلیدی در بروز چنین حوادث ناگواری است که ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه متولیان امر و رانندگان سرویسهای عمومی قرار گیرد.