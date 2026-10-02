باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید مصفا در جلسهای با حضور استاندار فارس، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شهر بین المللی سلامت شیراز، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و بازدید میدانی استاندار فارس در اسفندماه سال گذشته را «نقطه عطفی» در پیگیری مسائل اساسی این مجموعه دانست و گفت: موضوعاتی که سالها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف بود، پس از این بازدید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
به گفته مصفا، در این بازدید موانع اصلی مجموعه بهصورت میدانی بررسی شد و تأمین برق و گاز، تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی و برخی موانع زیرساختی با دستور مدیریت ارشد استان در مسیر اجرا قرار گرفت.
طرح جامع متناسب با شرایط روز
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و شاخصهای مؤثر بر اجرای پروژه گفت: مطالعات و شاخصهای طرح جامع بازنگری شده و ظرفیتها و نیازهای جدید مجموعه در برنامهریزی توسعهای آن لحاظ شده است.
او افزود: نتایج بررسیها نشان میدهد شهر بینالمللی سلامت همچنان از ظرفیت اقتصادی مناسبی برخوردار است و میتواند به یکی از محورهای مهم سرمایه گذاری، گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی در استان فارس تبدیل شود.
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری
مصفا از تهیه کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری شهر بینالمللی سلامت خبر داد و گفت: فرصتهایی در حوزههای درمان، پزشکی پیشرفته، گردشگری سلامت، خدمات، اقامت و فعالیتهای مکمل شناسایی شده تا ظرفیتهای این مجموعه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شود.
او تصریح کرد: شهر بینالمللی سلامت شیراز صرفاً یک مجموعه درمانی نیست و قرار است مجموعهای به هم پیوسته از خدمات سلامت، درمان، گردشگری، اقامت و فعالیت های مرتبط باشد؛ از این رو فرصتهای سرمایهگذاری متنوعی برای آن تعریف شده است.
رفع موانع زیرساختی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز درباره تأمین برق گفت: این موضوع در بازدید استاندار مورد توجه قرار گرفت و پس از پیگیری با صنعت برق استان، اکنون در مسیر اجرا است.
او همچنین به ضرورت جابهجایی بخشی از خط انتقال گاز در محدوده شهر سلامت اشاره کرد و افزود: عبور این خط و حریم آن، توسعه و بارگذاری بخشی از اراضی را محدود کرده است. مذاکرات و جلسات کارشناسی با مجموعه انتقال گاز برگزار شده و پیشنهاد شده این موضوع با نگاه ملی و با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذیربط دنبال شود.
مصفا درباره اسناد اراضی نیز گفت: تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد اراضی فاز نخست، پس از بررسیهای کارشناسی لازم، وارد مرحله اجرایی انتقال و صدور سند شده است.
ضرورت تسهیل مسیر سرمایه گذاری
مصفا با اشاره به جایگاه ملی این طرح گفت: با پیگیری های انجامشده، شهر بین المللی سلامت شیراز بهعنوان طرحی هویتدار در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته، اما بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای آن نیازمند تصمیمگیری و حمایت در سطح ملی است.
او افزود: نظارت تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بر فعالیت های حوزه سلامت ضروری است، اما در کنار آن باید سازوکارهایی برای تسهیل فعالیت سرمایه گذاران و توسعه خدمات تخصصی در این مجموعه فراهم شود.
توسعه خط مترو تا شهر بینالمللی سلامت
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از توافق با شهرداری شیراز برای توسعه خط مترو از شهرک گلستان تا شهر بینالمللی سلامت شیراز خبر داد و گفت: در نشست با شهردار شیراز و با انعقاد تفاهمنامه توسعه حملونقل ریلی، مقرر شد امتداد خط مترو از شهرک گلستان به سمت شهر سلامت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
او افزود: توسعه این مسیر ریلی نقش مهمی در تسهیل دسترسی شهروندان، سرمایهگذاران، کارکنان و مراجعان به شهر بینالمللی سلامت خواهد داشت و میتواند زمینه ساز تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در پایان از حمایتها و پیگیریهای استاندار فارس قدردانی کرد و گفت: بازدید حضوری استاندار، توجه وی به گردشگری سلامت و تأکید بر رفع موانع، موجب شد بسیاری از مسائل این مجموعه با جدیت بیشتری در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه برق، گاز و اسناد اراضی نتیجه همین نگاه میدانی و پیگیری مستمر مدیریت ارشد استان است.
مصفا افزود: استمرار این حمایتها و هماهنگی میان دستگاههای استانی و ملی میتواند روند رفع موانع باقی مانده را تسریع کند و زمینه ورود سرمایهگذاران و اجرای پروژههای شهر بینالمللی سلامت را فراهم سازد.
او تأکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز توسعه این شهر را یکی از طرحهای مهم و راهبردی خود میداند و امیدواریم با تداوم حمایت استاندار فارس و همراهی دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس، شاهد شتابگرفتن توسعه و بهره برداری از ظرفیتهای این مجموعه باشیم.