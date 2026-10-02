شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از کمبود امکانات رفاهی در شهرستان ورامین استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز که جمعیت شهر‌ها روزبه‌روز بیشترمی‌شود، کمبود امکانات رفاهی یکی از چالش‌های شهروندان محسوب می‌شود تا بتوانند با امنیت و راه بیشتری سپری کنند. به‌ویژه برای افرادی که به دنبال فضای باز، هوای پاک‌تر و هزینه‌های مسکن کمتر هستند، مشکلاتی را به وجود آورده است.
اما این روز‌ها شهروندان شهرستان ورامین استان تهران از کمبود امکانات رفاهی مانند عدم آسفالت، کمبود و نیاز به بهسازی وسایل بازی کودکان و ورزشی، فرونشست زمین، عدم آبیاری و نظافت فضای سبز، ایمنی و بهسازی تیر‌های برق، نظافت و رنگ‌آمیزی جدول‌ها و سطل‌های زباله و عدم وجود علائم ترافیکی که موجب تصادف و یا انحراف خودروها شده است. همچنین اهالی این شهرستان با مشکلات دیگری مانند کمبود روشنایی، و بازنگری طرح ورود و خروج مجتمع کوثر ۲ دست و پنجه نرم می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

کمبود امکانات رفاهی اهالی ورامین را به دردسر انداخت

کمبود امکانات رفاهی اهالی ورامین را به دردسر انداخت

کمبود امکانات رفاهی اهالی ورامین را به دردسر انداخت

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برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، مشکلات مردم ، سوژه خبری
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