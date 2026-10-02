باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

سقوط ناگهانی یک درخت بسیار بزرگ در اندونزی، چهار نفر را که در حال دور شدن از محل حادثه بودند، مصدوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اثر سقوط ناگهانی یک درخت غول‌پیکر در اندونزی، چهار نفر مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش، شماری از مردم هنگام سقوط درخت در حال فرار و دور شدن از محل حادثه بودند که در جریان این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند.

 

 

 

مطالب مرتبط
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

دستکم ۷ کشته در پی طوفان سهمگین در آمریکا + فیلم

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

سقوط درخت روی سر یک زن در چین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۱۰۴۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۹۸

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۲۱۱

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۱۹۷

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
برداشت ۴۰۰ تن پسته از باغ‌های لرستان + فیلم
۱۸۷

برداشت ۴۰۰ تن پسته از باغ‌های لرستان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha