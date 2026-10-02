\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u062f\u0631\u062e\u062a \u063a\u0648\u0644\u200c\u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0646\u0632\u06cc\u060c \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u060c \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u062f\u0631\u062e\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0