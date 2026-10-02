باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رویکرد مدیریت شهری شیراز در سالهای اخیر بر پایه پیوند طرحهای کالبدی با نشاط اجتماعی استوار بوده و نودمین رویداد جهش عمرانی نیز با هدف تقویت بنیانهای تندرستی شهروندان و جبران کمبودهای ورزشی بهویژه برای بانوان سامان یافت.
در این چارچوب عمرانی، ۵ سالن ورزشی شامل ارکیده در منطقه ۶، شهدای غریب اسارت در منطقه ۵ و بلوار احمد بن موسی، شهید ابراهیم هادی و کوشکک در منطقه ۷ و شهیدان زیباشهر در منطقه ۳ افتتاح و به بهرهبرداری رسید و بهطور همزمان عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی بانوان در مجموعه کارگر واقع در منطقه ۲ آغاز شد.
شهردار شیراز در آیین افتتاح این طرحها با مقایسه حجم خدمات عمرانی منطقه ۶ با گستره فعالیت یک وزارتخانه یا یک کلانشهر، به حجم بالای اقدامات اشاره و اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد ۵ ماهه برخی کلانشهرها، تمامی پروژهها معادل خدمات یک منطقه شیراز نبوده است.
محمدحسن اسدی پروژههای شاخص این منطقه را برشمرد و از بوستان ۴۰۴۴ هکتاری با امتداد از منصورآباد به ارتفاعات بام شیراز، جوادیه، رکنآباد، زیباشهر، تنگ اللهاکبر و بلندیهای سعدی، تصفیهخانه فاضلاب محلی، سنگفرش و پیادهراه شاهد، ایستگاه آتشنشانی شاهد و مسیر زندگی یاد کرد.
او یادآور شد: در منطقه ۷ نیز اقداماتی نظیر بزرگراه شهید استوار، تقاطع خلیج فارس، بازآفرینی احمدآباد صولت، ایستگاههای آتشنشانی و سالن ورزشی تکمیل گردیده که شگفتی معاون عمرانی وزیر کشور را در بازدید اخیر به همراه داشته است.
اسدی گستره برنامههای جهش عمرانی را از منطقه ۱ تا ۱۲ در بازه زمانی هفته دولت تا دفاع مقدس پیوسته خواند و با اشاره به تبدیل سالن تکنوبتی باغ گلها به ۲ فضای مجزا گفت: سالن ارکیده با مساحت ۷۰۰ مترمربع کوچکترین سالن افتتاحشده امروز است، در حالی که سالنهای زیباشهر و کوشکک مساحتی بیش از ۲ برابر آن دارند.
شهردار کلانشهر حضور بانوان شاغل را در روز تعطیل پنجشنبه و طی مسیر پیادهروی ستود و با تاکید بر اینکه شیراز شهر زندگی، بهار و شعر است، نشاط اجتماعی را ضرورتی بنیادین برای زیست شهری دانست.
او، به برگزاری ۵ مرحله پیادهروی بزرگ خانوادگی در ۴ سال اخیر با مشارکت ۲۰۰ هزار نفری در سال گذشته بنا بر اعلام رسانه ملی اشاره کرد و یادآور شد: در ۶ ماه اخیر نیز با وجود التهابات، جنگ و بحرانهای منطقهای، ۲۰ رویداد پیادهروی محلهای برپا شده است.
شهردار شیراز با اشاره به نابرابری امکانات ورزشی میان زنان و مردان، رفع این محدودیتها را از تعهدات اصلی شهرداری دانست و تاکید کرد: همه همکاران فارغ از وضعیت شرکتی، رسمی یا قراردادی یکپارچه دیده میشوند و پیگیری امور قانونی ۳۲ نیروی شرکتی و سایر کارکنان با وجود چارچوبهای قانونی در دستور کار قرار دارد.
عدالتمحوری در توزیع امکانات و جهش در اقدامات راهبردی
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر شرایط جاری کشور و رویارویی با استکبار، استمرار افتتاح پروژهها در وضعیت نه جنگ و نه صلح را نشانه اقتدار و روحیه بالا برشمرد و کار بیوقفه و خدمت صادقانه را بهترین شیوه مبارزه با آمریکا دانست.
محمدتقی تذروی با تشریح نقشه پراکندگی طرحها از مناطق جنوبی نظیر کوشکک و خیابان کارگر تا دیگر نقاط، این گستردگی را گواه روشن تحقق عدالت عمرانی و پاسخ عملی به منتقدان عنوان کرد.
او بهرهبرداری از سالن ارکیده را اقدامی متمایز در پشتیبانی از سرمایه انسانی شهرداری خواند و اظهار داشت: نشاط بانوان شاغل زمینهساز پویایی خانواده و بهبود عملکرد سازمانی است.
تذروی با مرور روند تاریخی عملکرد مدیریت شهری، تحول نگاه سنتی خدماتی به سوی فرهنگسراها در دورههای قبلی و سپس نگاه پیادهمحور را یادآور شد و افزود: در دوره ۶ شورا، تمرکز بر امور زیربنایی ورزشی سبب شده تا این فضاها حتی بیش از فرهنگسراها مورد استقبال عمومی قرار گیرند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به ارزیابی کارنامه مدیریتی پرداخت و با اشاره به تجربه نظارت بر ۴ دوره شهرداری، عملکرد فعلی را درخشان و همتراز هیئت دولت توصیف کرد و گفت: حمایت از این اقدامات، بازتابی از شایستگیهای شهر شیراز و لزوم توجه ویژه دولت در تخصیص اعتبارات ملی متناسب با تلاشهای انجامشده است.
تکمیل زیرساختهای چندمنظوره و توسعه پیادهراهها در شمالغرب
شهردار منطقه ۶ شیراز نیز با تجلیل از نگاه کلان شهردار، به تفکیک کاربری مجموعه ارکیده پرداخت و توضیح داد: با احداث سالن ارکیده ۲ ویژه بانوان و اختصاص ارکیده یک به آقایان، امکان بهرهبرداری همزمان برای کارکنان فراهم آمده است.
مسعود میرزایی با قدردانی از میثم دلخانی قهرمان کشتی جهان و حمیدرضا اسماعیلی معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اعلام کرد: مجموعه ارکیده در ۲ طبقه با مساحت ۷۰۰ مترمربع شامل سالن بدنسازی در همکف و فضای اختصاصی کودک در طبقه نخست ساماندهی شده است.
او در تشریح سایر طرحهای منطقه، به مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخهسواری تا دروازه قرآن که ۱۰ کیلومتر آن در منطقه ۶ افتتاح شده اشاره کرد و گفت: بهسازی کوچه ۴۸ چمران و طراحی کوچه ۱۲۸ قصردشت برای اتصال به بام شیراز و رونق گردشگری محقق شده است.
میرزایی از آغاز فاز نخست پیادهراه شهید رمضانی به طول ۱.۵ کیلومتر، پیشرفت ۷۰ درصدی ورزشگاه شهید آرش رضایی در کوی وحدت و انعقاد قرارداد مجموعه بزرگ ورزشی احسان با زیربنای ۵۴۰۰۰ مترمربع سخن گفت.
شهردار منطقه ۶ همچنین به بهرهبرداری از پیادهراه شاهد، تصفیهخانه محلی برای حفاظت از باغات، ایستگاه شماره ۲۰ آتشنشانی بهعنوان مجهزترین و دومین پایگاه بزرگ شهر و همچنین طرحهای پیشروی پیادهراه امید و بهشت اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به هشدارهای هواشناسی پیرامون پدیده النینو، اقدامات پیشگیرانهای، چون لایروبی و احداث دیوارههای حفاظتی رودخانهها با جدیت به انجام رسیده است.
مشخصات فنی و کاربری اماکن نوبنیاد
پروژههای ورزشی این مرحله شامل سالن ارکیده در بلوار بهشت با سازه بتنی و ۲ طبقه به متراژ کل ۱۲۰۰ مترمربع، سالن شهید ابراهیم هادی در بلوار رحمت با مساحت ۱۳۵۰ مترمربع و سالن غیرتوپی ۸۵۰ متری، سالن شهیدان زیباشهر با ۲۰۰۰ مترمربع مساحت، ۱۵۰۰ متر زیربنا و بخشهای استاندارد فوتسال، والیبال، بسکتبال و ورزشهای رزمی به همراه فضاهای مدیریتی و بحران، سالن کوشکک در بلوار اتحاد با مساحت ۱۳۵۰ مترمربع شامل زمین توپی و بدنسازی، و سالن شهدای غریب اسارت در بلوار احمد بن موسی با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع است.
گسترش همزمان این فضاها در کنار کلنگزنی سالن کارگر، گامی در راستای ارتقای سرانههای استاندارد ورزشی، توانمندسازی اقشار مختلف و پایدارسازی سلامت شهری در اقصینقاط شیراز به شمار میآید که توازن خدمترسانی را محقق میسازد.