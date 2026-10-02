مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود نیروی معلم در دوره اول متوسطه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- سیدعلی حسینی، مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت نیروی انسانی در متوسطه اول نیز گفت: با توجه به اینکه شمار دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته، کمبود نیروی معلم در این دوره نداریم و کمبود محدود نیروی انسانی نیز با استفاده از معلمان حق‌التدریس جبران شده است.

معاون آموزش متوسطه اول درباره هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم افزود: هدایت تحصیلی بر پایه مجموعه‌ای از عوامل انجام می‌شود و به آزمون خاصی محدود نیست.

وی ادامه داد: رغبت‌سنجی، علاقه دانش‌آموز، نظر خانواده و مشاور مدرسه و نمرات دروس مرتبط، در کنار یکدیگر در این فرایند بررسی می‌شوند.

حسینی نصریح کرد: دانش‌آموزان پایه نهم در طول سال تحصیلی با مشاغل آشنا می‌شوند و با کمک مشاور، علایق و توانمندی‌هایشان را بررسی می‌کنند. پس از پایان سال تحصیلی نیز فرم هدایت تحصیلی با در نظر گرفتن نمرات دروس هدف و سایر عوامل تکمیل می‌شود تا دانش‌آموز بتواند رشته موردنظر خود را در پایه دهم ادامه دهد.

برچسب ها: هدایت تحصیلی ، کمبود معلم
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