کارشناس هواشناسی از افزایش ناپایداری، بارندگی گسترده و کاهش دما در مازندران از روز یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز جمعه دهم مهر، آسمان استان پایدار و دما افزایشی است، اما از امشب با ورود ناپایداری از سمت غرب، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان، رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: شنبه آسمان استان ابری است و به‌ویژه در نیمه غربی، رگبار‌های پراکنده رخ می‌دهد و از اواخر وقت شنبه بر شدت بارندگی‌ها افزوده می‌شود.

غلامپور گفت: روز یکشنبه علاوه بر کاهش دما، بارندگی در سطح استان گسترده می‌شود و وزش باد شدید نیز پیش‌بینی شده است.

او افزود: از اواخر وقت یکشنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و دوشنبه آسمان استان ابری خواهد بود که به‌تدریج با کاهش ابر و افزایش نسبی دما همراه می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در طول روز آسمان صاف تا نیمه‌ابری و دما به‌تدریج افزایشی است، اما در ساعات بعدازظهر و شب در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه غربی استان، رگبار، رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور درباره وضعیت دریا نیز افزود: امروز دریا موج کوتاه دارد، اما از اواخر وقت امشب مواج می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران