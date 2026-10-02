مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از واگذاری ۸ هزار و ۳۴۸ فقره انشعاب آب و فاضلاب در شش ماهه نخست امسال خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه نخست امسال ۸ هزار و ۳۴۸ فقره انشعاب آب و فاضلاب در استان واگذار شده است.

او با تأکید بر رشد شاخص‌های عملکردی نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: در این مدت ۴ هزار و ۸۱ فقره انشعاب آب در بخش شهری و هزار و ۵۰۹ فقره انشعاب آب در بخش روستایی به متقاضیان واگذار شده است. 

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توکلی در خصوص توسعه شبکه فاضلاب استان نیز با اشاره به رشد قابل‌توجه آمار نسبت به سال گذشته بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۷۵۳ انشعاب فاضلاب در بخش شهری واگذار شده است که این آمار در مقایسه با ۹۲۴ فقره انشعاب واگذار شده در مدت مشابه سال قبل، نشان از رشد چشمگیر در این بخش دارد؛ همچنین در بخش روستایی نیز ۵ انشعاب فاضلاب برقرار شده است. 

مدیرعامل آبفای خراسان جنوبی در پایان عنوان کرد: توسعه متوازن شبکه و ارائه خدمات پایدار به مشترکین در هر دو بخش شهری و روستایی از اولویت‌های اصلی این شرکت است که با هدف ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی شهروندان با جدیت پیگیری می‌شود.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، انشعاب آب
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