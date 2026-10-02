این روز‌ها پسته کاران قائنات، فصل خندان کار و تلاش را با محصولی آغاز کرده‌اند که روایتگر دسترنج یک‌ساله آنهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - فصل برداشت پسته در قائنات فرا رسیده است؛ محصولی استراتژیک که به‌رغم کاهش ۱۰ درصدی تولید آن نسبت به سال گذشته، اما باغداران از کیفیت محصولشان ابراز رضایت می‌کنند و این دسترنج را ارزشمند می‌دانند.

شهرستان قائنات با ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی، توانسته است جایگاه سوم را در بین شهرستان‌های استان از حیث برداشت پسته به خود اختصاص دهد. 

حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات گفت: سطح زیرکشت پسته در این شهرستان حدود ۶ هزار و ۵۶۰ هکتار است.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع، ۳ هزار و ۷۲۰ تن پسته خشک از این باغات برداشت شود.

حیدری عنوان کرد: در حال حاضر، مجموعاً ۱۴ رقم پسته مختلف در این شهرستان کشت می‌شود که از مهم‌ترین ارقام تجاری آن می‌توان به پسته سفید، بادامی، فندقی، کله‌قوچی و علی‌آباد قریشی اشاره کرد.

این محصول باکیفیت به دلیل کم‌آب‌بر بودن و بازدهی مطلوب، از چند دهه پیش جای خود را در باغات قائنات باز کرده است و اکنون نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.

این تنوع ارقام و سازگاری با اقلیم منطقه، پسته قائنات را به یکی از محصولات ممتاز و پرطرفدار تبدیل کرده است.

برچسب ها: برداشت پسته ، تولید پسته
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