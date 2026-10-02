رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص ۶ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته نخست مهر توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وقوع ۶ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته نخست مهرماه گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این حوادث در پی بی توجهی رانندگان به مسیر مقابل، سرعت غیر مجاز، رفتار‌های پرخطر موتورسواران «تردد در خطوط ویژه» و همچنین تردد و عبور غیر مجاز عابران پیاده در عرض بزرگراه‌ها رخ داده است.

موسوی پور در خصوص حادثه اول منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته نخست مهرماه که به علت «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه» بود، گفت: حوالی ساعت ۰۱:۱۴ بامداد پنجشنبه (۲ مهرماه) یک دستگاه سواری کوئیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید لشگری، نرسیده به بلوار دهکده، زیر پل صنایع هوایی به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از «تخطی از سرعت مطمئنه» که در این تصادف راننده مذکر ۴۳ ساله کوئیک جان خود را از دست داد.

وی درباره حادثه دوم که «عبور غیر ایمن از عرض بزرگراه» بود، اظهار کرد: روز شنبه (۴ مهر ماه) ساعت ۲۱:۳۵ در مسیر خیابان سئول به جنوب ورودی باشگاه انقلاب قبل از پل نیایش یک دستگاه سواری پژو به علت «عدم توجه به جلو» با عابر پیاده ۴۰ساله‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد. متاسفانه شدت ضربه موجب فوت عابر در محل شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره حادثه سوم که تجاوز از سرعت مقرر «مطمئنه» و فوت سه سرنشین مینی بوس بود، ادامه داد: حوالی ساعت ۱۸:۱۴ روز شنبه (۴ مهرماه) یک دستگاه مینی بوس که در مسیر بزرگراه کردستان، خیابان آزادی، نبش خیابان بیستم در حال تردد بود به دلیل «تخطی از سرعت مطمئنه» متاسفانه سه سرنشین ۳۴،۳۲ و ۴۰ ساله را به مقصد نرساند و هر سه سرنشبن در محل فوت شدند.

موسوی پور درباره حادثه چهارم که «بی مبالاتی عابر پیاده» به دلیل عدم استفاده از پل عابرپیاده بود گفت: یکشنبه (۵ مهرماه) حوالی ساعت ۲۱:۰۸ شب در بزرگراه یادگار امام (ره) یک دستگاه سواری رنو با عابر پیاده برخورد کرد. در پی این حادثه تلخ متاسفانه عابر به دلیل عدم استفاده از «پل عابر پیاده» در دم فوت کرد و خانواده‌ای داغدار این حادثه تلخ شد.

وی درباره حادثه پنجم که «عدم استفاده از کلاه ایمنی بود»، افزود: دوشنبه (۶ مهرماه) حوالی ساعت ۲۰:۳۰ در مسیر خاک سفید، خیابان یازدهم، غرب نرسیده به میدان گرمارودی یک دستگاه خودروی سواری پژو به علت «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه» با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. در این حادثه، راکب ۴۴ ساله موتورسیکلت بر اثر شدت صدمات وارده «عدم استفاده از کلاه ایمنی» جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره حادثه ششم که بی مبالاتی موتور سوار در عبور غیر مجاز از «خط ویژه» بود ادامه داد: سه شنبه هفتم مهر ماه حوالی ساعت ۲۰:۱۰ در مسیر خیابان انقلاب اسلامی «پل چوبی» به سمت میدان امام حسین (ع) یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه موتور سیکلت در خطوط ویژه برخورد کرده و راننده موتورسیکلت به علت «تردد غیر مجاز در خط ویژه» و بر اثر شدت صدمات وارده «عدم استفاده از کلاه ایمنی» جان خود را از دست داد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از تمامی کاربران ترافیکی خواست ضمن حفظ هوشیاری و توجه کامل به مسیر مقابل، عابران پیاده برای حفظ ایمنی خود از پل‌های هوایی استفاده کنند و موتورسواران نیز ضمن استفاده همیشگی از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» از تردد در خطوط ویژه که برای عبور وسایل نقلیه مجاز اختصاص یافته است، خودداری کنند چراکه رعایت این موارد نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار دارد.

منبع: پلیس راهور