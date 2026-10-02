باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کلان سوخت، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی استان با هوشیاری به یکدستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۱۱ مخزن حاوی مقدار ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی در زیر بار پوکه معدنی کشف کردند.

سرهنگ دهقان عنوان کرد: ماموران در این رابطه یک دستگاه تریلی را توقیف کردند و متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری پلیس