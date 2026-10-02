فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: در یک سال گذشته ۵۳ هزار پرونده با ورود مددکاری نیروی انتظامی به صلح و سازش ختم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، سردار هادی رفیعی کیا در گفتگوی ویژه خبری افزود: در یک سال گذشته ۶۲ هزار پرونده شکایت در نیروی انتظامی هرمزگان تشکیل شده است که از این شمار ۵۳ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
وی گفت: راه اندازی سامانههای ۱۱۰، ۱۹۷، موسسات خدمات حفاظتی و مددکاری و برون سپاری برخی وظایف به مردم از روریکردهای تعاملی نیروی انتظامی با مردم است.
سردار رفیعی کیا افزود: تصادف، نزاعهای فردی، سرقت از مهمترین ناهنجاریهای اجتماعی استان هرمزگان است.
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه در هر یک ساعت ۷۲ تماس با نیروی انتظامی ثبت میشود، گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات خدمات رسانی با زمان بیشتری به مردم عرضه میشود.
وی با اشاره به توقیف شش هزار و ۸۰۰ خودرو متخلف افزود: در شش ماهه امسال ۱۴ تن مواد مخدر، ۲۰ میلیون لیتر سوخت، ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی، ۶۷۰ قبضه انواع سلاح در استان کشف شده است.
سردار رفیعی کیا گفت: همچنین در شش ماهه امسال ۵۰۰ هزار اتباع غیر مجاز در استان شناسایی و به کشورشان برگشت داده شدهاند.
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: نیروهای مرزبانی بیش از ۴۷۰ هزار بار انواع شناورها را در مرزهای آبی کشور کنترل و بازرسی کردهاند.
وی با اشاره به تامین امنیت مردم توسط نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی گفت: در این جنگ ۵ تن از همکاران نیروی انتظامی استان به شهادت رسیدهاند.
سردار رفیعی کیا در پایان افزود: رکن اصلی تامین امینت پایدار در استان خود مردم هستند.
دهم مهر تا ۱۷ مهر بعنوان روز نیروی انتظامی نام گذاری شده است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما