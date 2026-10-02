دو هشدار سطح نارنجی درباره تشدید ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ (جوی) و هشدار سطح نارنجی دریایی شماره ۱۵ هواشناسی، صادر شده است.

مهرداد حسن‌زاده در این زمینه افزود: تشدید ناپایداری جوی در ارتفاعات شمالی و شرقی استان از بعدازظهر جمعه ۱۰ مهر تا اواخر وقت شنبه ۱۱ مهر و همچنین وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی و مواج شدن دریا از اواخر وقت پنج‌شنبه ۹ مهر تا بعدازظهر جمعه ۱۰ مهر از پیامد‌های ناپایداری جوی و دریایی در استان است.

وی گفت: بر اساس این هشدار، از بعدازظهر جمعه ۱۰ مهرماه تا اواخر وقت شنبه ۱۱ مهرماه، تشدید ناپایداری جوی به صورت رشد ابر‌های همرفتی و گسترش ابر، رگبار نسبتاً شدید باران و رعدوبرق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

حسن زاده افزود: این شرایط با تأکید بر شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، خمیر، بندرلنگه، پارسیان، سیریک، میناب و بشاگرد اعلام شده است. در صورت نباریدن باران، تندباد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به منطقه اثر این سامانه افزود: ارتفاعات شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، تگرگ و صاعقه، کاهش موقت دید افقی و کاهش کیفیت هوا به دلیل تندباد، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از پیامد‌های این سامانه است.

حسن‌زاده توصیه کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها خودداری شود و احتیاط در سفر‌های عصرگاهی به سمت استان‌های کرمان و فارس، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان درباره هشدار سطح نارنجی دریایی شماره ۱۵ (پیرو هشدار زرد دریایی شماره ۳۸) نیز گفت: از اواخر وقت پنج‌شنبه ۹ مهرماه تا بعدازظهر جمعه ۱۰ مهرماه، وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۲۸ نات) و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۲۲۰ سانتی‌متر (۷ پا) در تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

حسن زاده افزود: این وضعیت منجر به مواج شدن دریا به ویژه در جنوب جزایر قشم، هرمز، هنگام، لارک، تنب بزرگ و کوچک، سیری، ابوموسی، لاوان، کیش، هندورابی، فارور و بنی‌فارور خواهد شد. بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در نواحی ساحلی و جزایر محتمل است.

وی با اشاره به منطقه اثر این هشدار گفت: تنگه هرمز، شرق خلیج فارس، دریای عمان و جزایر واقع در این محدوده تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. اختلال در رفت و آمد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آبگرفتگی شناور‌ها به ویژه شناور‌های سبک، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و کشتی‌های تجاری از اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: فعالان دریایی از رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی و فعالیت‌های تفریحی و شنا با تأکید بر لنج، قایق، لنجچی، قایقدار، شناور‌های مسافربری و باری خودداری کنند، از خروج شناور‌ها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها به ویژه به مقاصد استان‌های هرمزگان و بوشهر و جزایر و بندرگاه‌های جنوبی خلیج فارس فراهم شود.