طرح ملی سفیر استاندارد ویژه معلمان و فعالان آموزشی هرمزگان در مدرسه های استان اجرا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی قانع، معاون آموزش و استانداردسازی اداره‌کل استاندارد استان هرمزگان در نشست آموزشی این طرح گفت: مدارس و نسل پویا و آینده‌ساز جامعه، مؤثرترین بستر برای گسترش فرهنگ استاندارد در سطح خانواده‌ها و جامعه هستند؛ از این‌رو طرح ملی سفیر استاندارد با تمرکز ویژه بر دانش‌آموزان رده سنی ۱۰ تا ۱۶ سال طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

وی در تشریح محور‌ها و سازوکار اجرایی این طرح به فرآیند ثبت‌نام در درگاه miz.insohr.ir، آموزش‌های کاربردی سفیران از جمله ارتقای آگاهی جامعه هدف در زمینه شناخت انواع نشان‌های استاندارد (ملی، ارگانیک، دانش‌بنیان، حلال و رتبه‌بندی مصرف انرژی)، استعلام اصالت کالا‌ها و تجهیزات شهری (مانند آسانسور‌ها و تجهیزات شهربازی‌ها) از طریق سامانه پیامکی کشوری ۱۰۰۰۱۵۱۷، اهمیت کنترل دوره‌ای نازل‌های سوخت، اوزان و مقیاس‌ها و الزامات ایمنی آب آشامیدنی و صنایع بسته‌بندی و همچنین برپایی بازدید‌های علمی دانش‌آموزان از آزمایشگاه‌های تخصصی استاندارد و خطوط تولید صنعتی، مسابقات فرهنگی و هنری و اعطای تقدیرنامه‌ها و جوایز ویژه به سفیران استاندارد اشاره کرد.

معاون آموزش و استانداردسازی اداره‌کل استاندارد هرمزگان در پایان با تقدیر از همکاری نزدیک و هم‌افزایی مجموعه آموزش و پرورش استان، سامانه تلفنی گویای ۱۵۱۷ و درگاه‌های رسمی استاندارد را بستری مطمئن و همیشگی برای دریافت شکایات، گزارش‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان در حوزه ایمنی و کیفیت دانست.