باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «لی جائه‌میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز جمعه اوکراین را به اتخاذ اقداماتی نامشخص تهدید کرد؛ مگر آنکه کی‌یف آنچه سئول آن را توافق محرمانه درباره انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی می‌داند، به رسمیت بشناسد و بابت این موضوع عذرخواهی کند.

لی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر خودداری از به‌رسمیت شناختن واقعیت‌ها و ارائه عذرخواهی عمومی ادامه پیدا کند، ما اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.»

رئیس‌جمهور کره جنوبی همچنین نسبت به آنچه اظهارات مقام‌های اوکراینی درباره احتمال وقوع یک درگیری نظامی قریب‌الوقوع میان کره شمالی و جنوبی خواند، «عمیقاً ابراز تأسف» کرد و گفت این اظهارات به منزله تشویق به جنگ در شبه‌جزیره کره است.

اختلاف دیپلماتیک میان سئول و کی‌یف از زمانی آغاز شد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، ماه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد اوکراین دو اسیر جنگی کره شمالی را که هنگام جنگیدن در کنار روسیه به اسارت درآمده بودند، به کره جنوبی منتقل کرده است.

پس از آن، سئول کی‌یف را به نقض توافقی برای محرمانه نگه داشتن انتقال این دو اسیر با هدف حفاظت از آنها متهم کرد؛ در مقابل، مقام‌های اوکراینی گفتند چنین توافقی وجود نداشته است.

رسانه‌های اوکراینی روز پنجشنبه به نقل از «آندری سیبیها»، وزیر امور خارجه این کشور، گزارش دادند که اوکراین در تلاش است روابط خود با کره جنوبی را بهبود بخشد.

سیبیها در یک نشست به خبرنگاران گفت: «من ترجیح می‌دهم این موضوع را یک حادثه ننامم. بگوییم یک سوءتفاهم دیپلماتیک بوده است.»

این اختلاف در شرایط حساسی برای دولت لی رخ داده است؛ دولتی که تلاش کرده تنش‌ها با کره شمالی را کاهش دهد و همزمان با پیامد‌های سیاسی ناشی از حادثه اخیر مین در منطقه غیرنظامی‌شده نیز مواجه است.

«چو هان‌بوم»، پژوهشگر ارشد مؤسسه ملی اتحاد کره در سئول، گفت هرگونه اقدام اضافی کره جنوبی به احتمال زیاد شامل حمایت‌هایی خواهد بود که این کشور هم‌اکنون در اختیار اوکراین قرار می‌دهد؛ از جمله کمک‌های بشردوستانه، مالی و حمایت از بازسازی.

چو گفت: «اوکراین بیش از کره جنوبی چیزی برای از دست دادن دارد، زیرا از سئول کمک دریافت می‌کند.»

کره جنوبی از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کمک‌های بشردوستانه و مالی به کی‌یف ارائه کرده و در ماه ژوئیه، در حاشیه نشست سران ناتو، متعهد شد ۱۰۰ میلیون دلار کمک غیرکشنده دیگر در اختیار اوکراین قرار دهد.

چو در عین حال گفت: «با این حال، هیچ‌یک از دو طرف از طولانی شدن این رویارویی سود نمی‌برند» و خاطرنشان کرد که کره جنوبی برای دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نظامی کره شمالی به اوکراین وابسته است.

منبع: رویترز