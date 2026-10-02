ندایی گفت: اصلاح ساختار وزارتخانه با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و هدایت اعتبار‌ها به سمت شهرستان‌ها انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز جمعه در نشست بررسی مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام اظهار کرد: برای نخستین بار ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصلاح شده است تا منابع مالی و اعتباری با رویکردی عادلانه‌تر در اختیار شهرستان‌ها قرار گیرد و اجرای طرح‌های مورد نیاز در مناطق مختلف کشور شتاب بگیرد.

وی افزود: در شش ماه گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مرمتی در استان ایلام هزینه شده است و تلاش می‌شود این میزان اعتبار در سال جاری با هدف تقویت زیرساخت‌های میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.

ندایی بیان کرد: یکی از برنامه‌های وزارتخانه واگذاری ساختمان‌های اداری مازاد است تا درآمد حاصل از این محل دوباره به چرخه توسعه میراث فرهنگی و گردشگری بازگردد و برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز هزینه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: توسعه گردشگری بدون حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری امکان تحقق کامل ندارد و در استان‌هایی مانند ایلام باید بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی توسعه وارد میدان شود.

وی توضیح داد: اعطای تسهیلات هدفمند و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کند و به فعال شدن ظرفیت‌هایی بینجامد که تاکنون سهم محدودی در اقتصاد مناطق داشته‌اند.

ندایی تاکید کرد: در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی نیز باید نگاه دقیق‌تری به پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد تا منابع مالی به طرح‌هایی اختصاص یابد که در نهایت به اشتغال پایدار و درآمد مستمر برای مردم منجر شود.

ایلام از ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری برخوردار است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و مرزی ایلام گفت: این استان به دلیل برخورداری از مرز مشترک با عراق، تنوع اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری دارد.

ندایی افزود: تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت اقتصادی نیازمند مطالعه علمی، برنامه‌ریزی دقیق و تعریف طرح‌های متناسب با ویژگی‌های هر منطقه است و نمی‌توان بدون مطالعه و شناخت بازار گردشگری برای توسعه این بخش تصمیم‌گیری کرد.

وی بیان کرد: وجود بیش از ۱۱۸ چشمه آب معدنی و آب‌گرم در ایلام ظرفیت طبیعی ارزشمند است که در صورت مدیریت صحیح و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد مناطق مختلف استان داشته باشد.

ندایی گفت: بهره‌برداری اقتصادی از این چشمه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری، ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی و تعریف بسته‌های گردشگری است تا این منابع طبیعی از جاذبه‌ای محلی به مقصد گردشگری تبدیل شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: تردد گسترده زائران از مرز‌های ایلام نیز فرصت دیگری برای توسعه گردشگری استان است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ماندگاری بخشی از این مسافران و زائران در استان فراهم شود.

وی افزود: ماندگاری گردشگران و زائران زمانی محقق می‌شود که مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی و گردشگری در مسیر‌های تردد آنان شکل گیرد و برای این منظور باید طرح‌های مشخص و قابل اجرا تعریف شود.

سفر وزیر با برنامه عملیاتی برای پروژه‌های اولویت‌دار

ندایی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی با تمام توان در کنار مدیریت استان ایلام قرار دارد تا ظرفیت‌های موجود به طرح‌های اجرایی تبدیل و موانع پیش‌روی پروژه‌های اولویت‌دار برطرف شود.

وی گفت: در سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان ایلام، مسائل و پروژه‌های اولویت‌دار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای رفع موانع و تعیین مسیر اجرایی آنها برنامه‌های عملیاتی تدوین می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ایلام در قالب طرح‌های مشخص اقتصادی فعال و آثار آن در اشتغال، درآمد مردم و توسعه زیرساخت‌های استان نمایان شود.

نشست بررسی مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با حضور استاندار، اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان سفر دو روزه خود به ایلام از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های جنوبی استان دیدن و مسائل و نیاز‌های این مناطق را بررسی کرد.

برچسب ها: میرلث فرهنگی ، گزدشگری
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اعتبار‌های میراث فرهنگی به سمت شهرستان‌ها هدایت می‌شود
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