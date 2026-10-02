سرپرست جمعیت هلال احمر مراغه از وقوع حادثه رانندگی در جاده مراغه به هشترود در ساعات بامداد با یک فوتی و ۲ نفر مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی فاتحی اقدم سرپرست جمعیت هلال احمر مراغه گفت: حادثه رانندگی در ۴۴ کیلومتری محور مراغه به هشترود، نرسیده به سه راهی روستای «یونجالو» روی داد که در آن دو خودروی سواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ به صورت شاخ به شاخ با همدیگر برخورد کردند که یک فوتی و ۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه امدادگران هلال احمر از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهید بهرام رنجبر به محل ازعام شدند، افزود: با تلاش تیم امداد و نجات یک نفر از سرنشینان نیز از داخل خودرو رهاسازی شد.

فاتحی اقدم ادامه داد: برای راهاسازی و نجات سرنشینان خودرو‌ها از فک هیدرولیک و جک تلسکوپی خودرو‌ها استفاده شد.