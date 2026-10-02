باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فروزان با اشاره به ضرورت اتخاذ نگاهی کلان به توسعه مناطق مرزی اظهار داشت: متأسفانه در گذشته نتوانستهایم از همه ظرفیتها و فرصتهای توسعه استان به نحو مطلوب استفاده کنیم، اما امروز با عزمی جدی در تلاش هستیم عقبماندگیها را جبران کنیم.
فروزان با تأکید بر جایگاه مدیریتی مناطق آزاد تصریح کرد: مدیران مناطق آزاد، بالاترین مقام اجرایی در منطقه هستند و باید با اختیارات لازم، فرآیندهای توسعهای را هدایت کنند. توسعه محور شرق نیز بهعنوان یک راهبرد کلان، با توسعه سواحل مکران و اتصال آن به شمال استان محقق خواهد شد. اگر خواهان آبادانی این منطقه هستیم، محور شرق باید به کانون تولید و توسعه تبدیل شود؛ چراکه توسعه اقتصادی زمینهساز اشتغال، تولید و در نهایت تقویت امنیت پایدار خواهد بود.
وی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی سیستان افزود: توسعه سیستان در گذشته عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار بود، اما این ظرفیت متأسفانه بر اثر شرایط اقلیمی تا حد زیادی آسیب دیده است. با وجود این شرایط، مردم نجیب و مرزدار سیستان در این خطه ماندهاند و وظیفه ماست با توسعه تجارت و فعالیتهای اقتصادی، رونق و پویایی را به منطقه بازگردانیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه رفع موانع توسعه منطقه آزاد سیستان در اولویت کاری دبیرخانه قرار دارد، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت خود را برای برطرف کردن موانع موجود به کار گرفتهایم و بخشی از مشکلات نیز تاکنون حل شده است. تمرکز ما باید بر جذب هدفمند سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای پایدار و تقویت تولید، تجارت، ترانزیت و خدمات مشترک میان ایران و افغانستان باشد؛ چراکه سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور میتواند یکی از مهمترین محرکهای رونق اقتصادی منطقه باشد.
فروزان همچنین از تشکیل یک واحد تخصصی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خبر داد و گفت: بهمنظور پیگیری ویژه امور مرتبط با حوزه های سرمایه گذاری برای بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای مناطق آزاد
در دبیرخانه تشکیل خواهد شد تا موضوعات مرتبط با سرمایه گذاران خارجی با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر تعهد خود نسبت به توسعه سیستان گفت: به مردم سیستان قول میدهم تا زمانی که در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران هستم، توسعه، آبادانی و رفاه این منطقه از دغدغههای اصلی من باشد و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نکنم.