بابل پس از ۱۸ سال با تیم رعد پدافند هوایی آماده میزبانی و رقابت در سوپرلیگ بسکتبال کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - میرتبار فرماندار بابل با اشاره به حضور ریشه دار این شهرستان در رشته بسکتبال از گذشته، گفت: از ابتدای آبان ماه بابل یکی از شهر‌هایی می‌باشد که میزبان تیم‌های بسکتبال در سوپرلیگ کشور خواهد بود.

او افزود: برای انتقال تیم رعد به بابل تلاش زیادی کردیم و موفق شدیم پس از گذشت ۱۸ سال که مردم بابل شور و اشتیاق بیم بابل را در خاطره‌ها داشتند این بار با تیم رعد پدافند هوایی دوباره تجربه کنند.

میرتبار گفت: به خوبی این اطمینان را داریم با توجه به علاقه شدید مردم به بسکتبال و حضور مدارس بسکتبال در سطح شهر و حضور یک تیم سوپرلیگی در شهرستان سبب انگیزه در نوجوانان و جوانان خواهد شد و درخت کهن بسکتبال دوباره به شکوه سابقش خواهد رسید.

او با اعلام حمایت از تیم رعد پدافند هوایی بابل در رقابت آتی، گفت: در جایگاه نماینده عالی دولت همانطور که در انتقال با تمام وجود پای کار بودیم در ادامه هم پای کار این تیم خواهیم بود.

 

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برچسب ها: مسابقات بسکتبال ، لیگ برتر بسکتبال
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