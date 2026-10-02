باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه ژاپنی یومیوری به نقل از منابع دولتی گزارش داد که مقام‌های ژاپنی در حال بررسی امکان اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه هستند.

بر اساس این گزارش، کشور‌های اروپایی اخیراً تحریم‌های خود علیه روسیه را تشدید کرده‌اند و احتمال دارد ژاپن نیز به این روند بپیوندد. این روزنامه مدعی شد که اقدامات محدودکننده احتمالی ممکن است کشتی‌های ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» را هدف قرار دهد.

به نوشته یومیوری، دولت ژاپن همچنین در حال بررسی امکان گسترش فهرست محدودیت‌های صادراتی و تشدید کنترل‌های صادراتی است.

همزمان، این تحریم‌های احتمالی به سفر اخیر «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، به ایتوروپ در مجمع‌الجزایر کوریل نیز مرتبط دانسته شده است؛ سفری که واکنش تند توکیو را به دنبال داشت.

«نیکلای نوزدرف»، سفیر روسیه در توکیو، واکنش ژاپن را اقدامی بدون مبنای موجه توصیف کرد و به وزیر خارجه ژاپن گفت که جزایر کوریل جنوبی همچنان بخش جدایی‌ناپذیر روسیه هستند.

آخرین دور تحریم‌های ژاپن علیه روسیه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ و در دولت پیشین «شیگرو ایشیبا» اعمال شد. تاکنون دولت کنونی به نخست‌وزیری «سانائه تاکایچی» از اعمال چنین اقداماتی خودداری کرده است.

در همین حال، نتایج دو نظرسنجی جداگانه که اواخر اوت و سپتامبر از سوی رسانه‌های بزرگ ژاپنی انجام شده‌اند، نشان می‌دهد که اکثریت مردم ژاپن خواهان گفت‌و‌گو با روسیه و نه اعمال تحریم هستند.

نظرسنجی روزنامه محافظه‌کار سانکی و شبکه فوجی تی‌وی و همچنین نظرسنجی روزنامه نیکی نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان از اتخاذ رویکردی انعطاف‌پذیرتر در قبال روسیه حمایت می‌کنند و در ارتباط با وضعیت جزایر کوریل جنوبی، گفت‌و‌گو را بر اعمال تحریم ترجیح می‌دهند.

دولت ژاپن از بهار سال ۲۰۲۲ چندین دور تحریم علیه روسیه اعمال کرده است؛ اقدامی که به گفته این گزارش، مسکو را به توقف رایزنی‌ها با توکیو درباره پیمان صلح واداشت.

روسیه همچنین از مذاکرات درباره فعالیت‌های اقتصادی مشترک در جزایر کوریل جنوبی خارج شد و سفر ساکنان سابق ژاپنی به این منطقه نیز متوقف شده است.

نوزدرف پیش‌تر گفته بود توکیو «عملاً تصمیم گرفته است روابط خود را با یکی از همسایگان اصلی‌اش به‌طور کامل برچیند» و مدعی شده بود هزینه‌های این اقدام برای ژاپن کمتر از مزایای مورد تصور آن از «پیوستن فرصت‌طلبانه به کارزار ضدروسی» به راه افتاده از سوی غرب خواهد بود.

بعدتر، در جریان دیدار «آندری رودنکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با «آکیرا موتو»، سفیر ژاپن در مسکو، طرف روسی تأکید کرد که اقدامات عمدی توکیو، روابط دوجانبه را به پایین‌ترین سطح در تاریخ روابط دو کشور رسانده است.

منبع: تاس