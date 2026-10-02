در عملیات پلیس لرستان، ۲ قاتل در کوهدشت و ۷ نفر از عاملان نزاع و درگیری در دورود دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستانهای کوهدشت، چگنی و دورود از دستگیری عاملان دو فقره قتل در کمتر از ۴۸ ساعت، دستگیری سارق جادهای، کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک و بازداشت هفت نفر از عاملان نزاع و درگیری خبر دادند.
سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو فقره قتل جداگانه در مناطق شهری و روستایی شهرستان کوهدشت، مأموران پلیس آگاهی و انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محلهای وقوع حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در یکی از این حوادث، مردی ۳۹ ساله و در حادثهای دیگر، جوانی ۲۱ ساله بر اثر درگیری جان خود را از دست دادند که عاملان هر دو قتل پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده هر دو قتل بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، در دو عملیات منسجم و هماهنگ موفق شدند عاملان اصلی هر دو قتل را در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کنند.
دستگیری سارق جادهای و کشف اموال مسروقه در چگنی
سرهنگ شاپور گراوند، فرمانده انتظامی شهرستان چگنی، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو و اموال مسروقه در سطح شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و با هماهنگی قضائی، طی عملیاتی هدفمند، متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ گراوند بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به چهار فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسیهای انجامشده، مقادیر قابل توجهی از محتویات خودرو و اموال مسروقه کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان چگنی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد
کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک
سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه سه خردهفروش مواد مخدر شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی چند عملیات غافلگیرانه، متهمان را دستگیر کردند و در بازرسی از محل فعالیت آنها، ۱۰ کیلو و ۴۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با تأکید بر برخورد پلیس با توزیعکنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
دستگیری هفت نفر از عاملان نزاع و درگیری در دورود
سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری و ایجاد شرارت در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان دورود، عوامل کلانتری ۱۱ بلافاصله به محل اعزام شدن
وی افزود: عاملان نزاع و درگیری با مشاهده حضور نیروهای پلیس قصد فرار داشتند که مأموران با اجرای عملیاتی، تمامی عاملان درگیری را دستگیر کردند
منبع: پلیس لرستان