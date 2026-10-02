باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روز جمعه در دومین روز سفر خود به استان بوشهر با حضور در شهر بردستان شهرستان دیر، از مسجد تاریخی و قلعه بردستان بازدید کرد و در جریان وضعیت حفاظتی، ظرفیتهای معماری و روند اقدامات مرمتی این ۲ اثر تاریخی قرار گرفت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت صیانت از اصالت بناهای تاریخی، دستورهای لازم را برای پیگیری و اجرای مرمت اصولی مسجد تاریخی و قلعه بردستان صادر کرد.
صلحیامیری همچنین خواستار انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی این آثار بر پایه نظر کارشناسان و متخصصان میراثفرهنگی و با رعایت اصول فنی شد.
وی بر اهمیت حفظ هویت معماری و تاریخی بناهای ارزشمند جنوب کشور تاکید کرد و گفت: توجه به ظرفیتهای میراثفرهنگی شهرستان دیر در چارچوب حفاظت، احیا و بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی منطقه مورد توجه قرار داد.
مسجد تاریخی بردستان از بناهای ارزشمند تاریخی استان بوشهر است که در کنار شهر بردستان از توابع شهرستان دیر قرار دارد. این بنا مربوط به سدههای اولیه اسلامی است و در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۰۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.