باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق پس از دیدار سفیر عراق در تهران، در گفت وگویی با اشاره به روابط عمیق و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: رابطه ایران و عراق رابطه ۲ کشور دارای تمدن، فرهنگ، تاریخ و اشتراکات مذهبی عمیق است که این پیوند مردم دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرده است.
وی با اشاره به حضور و همراهی مردم عراق در مناسبتهای مختلف با مردم ایران ادامه داد: در مراسم تشییع پیکر رهبر شهیدمان، مردم عراق همراهی و محبت خود را نشان دادند. همچنین هر سال در مراسم اربعین شاهد حضور گسترده زائران ایرانی در عراق هستیم و در مقابل، در مشهد مقدس نیز زائران عراقی بخش قابل توجهی از زائران کشورهای همسایه ایران را تشکیل میدهند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این ارتباط میان ۲ کشور، عمیق و بههمپیوسته است و کشورهایی که از نظر فرهنگ، تمدن، اخلاق و اشتراکات تاریخی و مذهبی فاصله زیادی با ایران و عراق دارند، نمیتوانند میان دو ملت اختلاف و جدایی ایجاد کنند.
وی با اشاره به موضوعات مشترک ایران و عراق در حوزه حملونقل گفت: در زمینه ارتباطات ریلی و جادهای و همچنین مرزهای فعال دو کشور، ظرفیتهای زیادی برای همکاری وجود دارد و ارتباطات هوایی نیز از موضوعات مهم میان ایران و عراق است.
صادق با اشاره به ظرفیتهای دریایی میان دو کشور گفت: از بندر خرمشهر ارتباطات دریایی با عراق و بصره وجود دارد و در برخی سالها، از جمله سال جاری، بخشی از زائران از طریق مسیر دریایی جابهجا شدهاند که این ارتباطات نیز میتواند توسعه پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دیدار خود با سفیر عراق در تهران اظهار کرد: بسیار خوشحالکننده است که سفیر عراق شناخت و اشراف کاملی نسبت به فرهنگ ایران و ساختارهای کشورمان دارد.
وی با اشاره به طرحهای ریلی مشترک میان دو کشور گفت: در خصوص موضوعاتی از جمله مسیر ریلی خسروی–خانقین–بغداد و همچنین راهآهن شلمچه - بصره، امیدواریم پیگیریها به شکل جدی ادامه پیدا کند و زمینه برای شکلگیری ارتباطات بهتر میان دو کشور فراهم شود.
صادق همچنین به موضوع ارتباطات جادهای میان مرزهای دو کشور اشاره کرد و گفت: در بخش جادهای نیز موضوعات مشترکی میان ایران و عراق وجود دارد که باید پیگیری و تقویت شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره ارتباطات هوایی ایران و عراق نیز اظهار کرد: موضوع پروازها نیز در این دیدار مورد توجه قرار گرفت و با توجه به پیگیریهایی که از سوی هر دو کشور در حال انجام است، امیدواریم مشکل پروازها هرچه سریعتر برطرف شود و ارتباطات هوایی میان ایران و عراق بهبود یابد.
پروازهای بین ایران و عراق به زودی از سر گرفته خواهد شد
سفیر عراق در تهران نیز گفت: امروز افتخار داشتیم با وزیر راه ایران دیدار کنیم و مهمترین موضوعات مشترک و مجموعهای از مسائل اساسی را که اخیراً مطرح شده است، مورد بررسی قرار دهیم.
یاسر عبد الزهرا الحجاج با اشاره به فشارهای آمریکا بر حملونقل هوایی میان عراق و ایران گفت: ما درصدد بررسی سازوکارها، راهکارها و ابتکارهایی هستیم که بتواند در شرایط کنونی به حل این بحران کمک کند.
سفیر عراق با اشاره به ابعاد انسانی و اجتماعی این مسأله، گفت: میلیونها زائر به عتبات مقدسه رفتوآمد میکنند و همچنین هزاران دانشجو و محصل، جامعه بزرگ ایرانی و عراقی و روابط تجاری گستردهای میان دو کشور وجود دارد.
الحجاج تأکید کرد: جامعه بزرگی از اتباع دو کشور در ایران و عراق حضور دارند و روابط اقتصادی و مردمی میان دو طرف نیز بسیار مستحکم و ریشهدار است. معتقدم چنین تصمیمی نمیتواند از عمق روابط میان دو کشور بکاهد.
وی افزود: پروازهای میان ۲ کشور به زودی از سر گرفته خواهد شد