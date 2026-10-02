وزیر امور خارجه مصر با صدور پیامی، درگذشت خواهر گرامی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه مصر با صدور پیامی، درگذشت خواهر گرامی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در این پیام، مراتب همدردی و تسلیت خود را به دکتر عراقچی و ابراز و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

پیشتر نیز نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای وزیر خارجه کشورمان پیام تسلیت فرستاده و وزیر خارجه قطر با عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده و تسلیت خود را ابراز داشته بودند.