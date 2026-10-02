باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد ارغوانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت:: بیمار با شکایت نازایی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی قروه مراجعه کرده بود که پس از انجام معاینات تخصصی و تصویربرداریهای پاراکلینیکی (MRI)، وجود تودهای بزرگ در ناحیه آدنکس راست (ضمائم رحم) تشخیص داده شد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و چسبندگی شدید توده به روده و آپاندیس، تیم درمانی مجرب این مرکز طی یک عمل جراحی دقیق و چندساعته، موفق به برداشتن کامل این توده ۲۵ سانتیمتری شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در این عمل جراحی دشوار، تیم پزشکی ضمن آزادسازی چسبندگیها و خارج کردن توده، موفق شدند رحم، تخمدانها و لولههای فالوپ بیمار را کاملا سالم حفظ کنند که این امر نقش حیاتی در حفظ قدرت باروری این بیمار ۲۱ ساله ایفا میکند.
ارغواتی یادآور شد: بیمار مذکور پس از سپری کردن دوران نقاهت و دریافت مراقبتهای لازم در بخش بستری و دریافت نتایج پاتولوژی، با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شد.