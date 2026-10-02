رئیس انجمن جراحان سینه ایران گفت: به دلیل افزایش استعمال دخانیات در بین زنان، بالا رفتن سن ازدواج و بچه دار نشدن، سرطان سینه افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ناهید نفیسی رئیس انجمن جراحان سینه ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میزان شیوع سرطان سینه در کشور روند صعودی دارد به طوریکه امسال حدود ۳۶۰۰۰ مورد سرطان سینه جدید در ایران به ثبت رسیده است. 

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون ۷۴ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر جعیت زنان مبتلا به سرطان سینه در کشور هستند. 

نفیسی تاکید کرد: کشورمان به سمت کشور‌های با شیوع بالا بیماری سرطان سینه پیش می‌رود و ارتقای آگاهی مردم تا حد زیادی می‌تواند جلوی بروز این عارضه را بگیرد. 

وی تصریح کرد: به دلیل افزایش استعمال دخانیات در بین زنان و بالا رفتن سن ازدواج و بچه دار نشدن بیماری سرطان سینه در حال افزایش  است.

وی با بیان اینکه ماموگرافی بهترین روش برای تشخیص زودرس بیماری سرطان سینه است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم شیر دهی فرزند توسط بانوان، ارتباط مستقیم با شیوع سرطان سینه دارد.

برچسب ها: سرطان سینه ، ماموگرافی
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